Yerel Gibi Yiyin, Turist Gibi Degil: İtalya’da Sofra Kültürü Rehberi

Kahve siparişinden bahşiş bırakmaya kadar, İtalya'da masaya oturmadan bilmeniz gereken her şey!

İtalya'da bir trattoria'da spagetti carbonara çevirmek, Napoli'de pizza margherita yemek ya da Floransa'da kalın bir biftek kesmek... Seyahatin en güzel anlarından biri İtalyan mutfağını yerinde deneyimlemektir...

Sabah Kahvesi Bir Tören

İtalya’da bar ve caffe kelimeleri çoğu zaman aynı şeyi ifade eder. Sabah saatlerinde insanlar genellikle ayakta bir cappuccino ve cornetto (kruvasan) ile güne başlar. Siparişinizi vermeden önce kasada ödeme yapmanız, ardından fişi baristaya göstermeniz gerekir. Oturarak sipariş vermek isterseniz, garsonu beklemeniz gerekir. Ancak bu durumda fiyatlara servis ücreti dahil olur ve daha fazla ödersiniz.

Menü Sırası Önemli

İster trattoria, ister ristorante olsun, menü genellikle şu sırayla ilerler: antipasti (başlangıçlar), primi (makarna ya da risotto), secondi (et ya da balık), contorni (yan yemekler) ve dolci (tatlılar). Sonrasında genellikle bir espresso ya da digestivo gelir. Her bölümden sipariş vermek zorunda değilsiniz, ancak en az iki ya da üç çeşit yemek seçmek alışıldık bir davranıştır. Örneğin, bir antipasti ile başlayıp bir primo ya da secondo ve contorno tercih edebilirsiniz. Salata ile makarna bir arada yenmez. Eğer contorno sipariş edecekseniz, onu ana yemekle eşleştirmelisiniz.

Paylaşım Kültürü Var, Ama Dengeli

Masada paylaşım yaygındır. Özellikle antipasti tabakları ortak alınır. Ancak herkesin kendi porsiyonunu sipariş etmesi beklenir. Makarna paylaşmak istiyorsanız, bunu belirtin; tabaklar ikiye bölünmüş şekilde gelir. Tatlıda paylaşmak hoş karşılanır, ama seçenekleri görünce fikriniz değişebilir.

Ekmek Otomatik Gelir, Ama Ücretli Olabilir

Ekmek genellikle masaya otomatik gelir ve ufak bir servis ücreti yansıtılır. İtalyanlar ekmeği genelde zeytinyağına batırır, ama sirke kullanmaz. En sık yapılan ise, ekmeği tabakta kalan sosla silmektir.

Kahve Seçimi: Cappuccino'ya Dikkat!

İtalya’da sabah 11’den sonra cappuccino sipariş ederseniz, garsonlar biraz şaşırabilir. Yemek sonrası cappuccino içmek pek tercih edilmez. Bunun yerine espresso ya da daha yumuşak bir seçenek olan macchiato daha yaygındır. Bitkisel çay (tisana) ya da digestivo içecekler de iyi birer alternatiftir.

Bahşiş Kültürü Nasıldır?

Yemeğin sonunda hesabınız kendiliğinden gelmez. “Il conto per favore” demeniz gerekir. Faturada “coperto” veya “pane e coperto” gibi kalemler görebilirsiniz. Bunlar masa ve ekmek ücretidir, bahşiş değildir. Servis dahil yazsa bile, iyi hizmet karşılığında nakit bahşiş bırakmak her zaman memnuniyetle karşılanır. İtalya’da restoran çalışanları genellikle düşük maaşla çalıştığı için, bu küçük jestler büyük anlam taşır.