Yenilenen menüsüyle Arwin Cihangir!

Yeme içme sektörüne 2022 Temmuz ayında giriş yapan Arwin Cihangir oldukça merkezi bir lokasyonda bulunuyor. Tarihi Yarımada ve Galata Kulesi'ni gören terası ile Arwin Cihangir, sabah kahvaltısından,akşam yemeklerine günün her saati tercih edebileceğiniz bir mekan olarak hizmet veriyor.

Zengin bir menü içeriğine sahip olan mekan yakın zamanda menüsünü değiştirerek artık Dünya Mutfağı olarak hizmet vermeye başladı. Her damak zevkine hitap eden uygun çeşitlerle sizleri bekliyor. Vegan lezzetleri de içinde barındırıran yenilikçi menüsü ile misafirlerine daha fazla seçenek sunmaya devam edecek.

Arwin'de güne lezzet dolu başlayın!

Güne lezzet dolu bir başlangıç için kusursuz bir mekan olan Arwin Cihangir; Serpme Kahvaltı ve Tek Kişilik Kahvaltı seçenekleri sunuyor. Ekstra olarak ise Menemen, Omlet ve Sahanda Göz Yumurta seçenekleri mevcut. Kahvaltıya farklı lezzetler eklemek isteyenler içinse; Granola, Sokak Simidi, Köy Gözlemesi, Avokadolu Poşe Yumurta ve Pancake mevcut.

Arwin, meze çeşitleriyle dikkat çekiyor!

Arwin, yenilenen menüsünün yıldızlarından biri de mezeleri. Babaganuş, Köpoğlu, Acılı Ezme, Van Cacığı, Girit Ezme, Fava, Muhammara, Atom, Zeytinyağlı Enginar ve Kuru İncirli Humus gibi bir çok klasikleşen lezzeti menüde bulmanız mümkün.

Başlangıçlarda harika lezzet yorumları gizlenmiş!

Akdeniz Mücver, Çıtır Kalamar, Tereyağlı Karides, Buffa Burrata, Somon Carpaccio, Bruschetta Somon Avokado, Çıtır Asya Tavuk...

Balık severler için ise iki harika seçenek bulunuyor; Deniz Levreği ve Sağlık Somon Izgara.

Ana yemeklerde ise tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Vişne Soslu Bonfile, Dallas Pirzola, Fıstıklı Kuzu Şiş, Shiiteke Mantarlı Antrikot kırmızı etlerden favorilerimiz arasında! Kremalı Mantarlı Tavuk, Yağlı Kuzu Sırt ve Sebzeli Bonfile denenmesi gerekenler arasında.

Dünya Mutfağı'nın özel yorumlarını Arwin'de deneyin!

Makarnalar, hamburgerler ve wrapler... Arwin'in yeni menüsünden dikkat çekenler! Peperdella Bolognese, Çıtır Mantı ve Linguini Di Mare; makarnaların en dikkat çekicisi. Hamburger seçenekleri ise son derece iştah açıcı; Classic Burger, American Burger, Etobur Burger, Barbekü Burger, Chicken Burger...

Mekanın dekorasyonu sade bir şıklıktan yana ve sanatsal detaylar mevcut. Duvarın büyük bir kısmını kaplayan kadın figürlü resim, ressam Şükrü Düzgören’e ait. Mekanın ünlü kokteyllerini deneyebilir, geniş bar alanından istediğiniz içeceklerle buluşabilirsiniz.

Şehrin merkezinde olmasına rağmen gürültüden uzak kalan, maviye bakan oldukça huzurlu bir mekan.

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