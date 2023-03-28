Mandarin Oriental Bosphorus'ta iftar kazığı! 

Müslüman aleminin beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan ayı bu yıl 23 Mart’ta başlayıp 21 Nisan’da sona erecek. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte restoran ve lokantalar da iftar menüleri hazırladı. Bu restoranlardan bazıları uygun fiyatlı menüleriyle Ramazan ruhunu yaşatmaya devam ederken, bazıları ise Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışıyor. Yüksek fiyatlı iftar menüleri hazırlayan mekanlara ise tepki yağıyor.

Mandarin Oriental Bosphorus'ta sunulan iftar menüsü de fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. Çünkü Ömür Akkor tarafından hazırlanan bu menü için kişi başı 2.750 TL isteniyor. Tedariği deprem bölgesindeki üreticilerinden ucuza alınıp, kişi başı 2750 TL’ye iftar yemeği! Yani Mandarin Oriental Bosphorus'ta iftar yapacak olan 4 kişilik bir ailenin servis ücretleri hariç 11 bin TL ödemesi gerekiyor. Oysa Ömür Akkor'un kurucusu olduğu Zennup 1844 isimli restoran, iftar için kişi başı 900 TL talep ediyor.

Aradaki bu uçurum dikkat çekerken, Mandarin Oriental Bosphorus gibi yüksek fiyatlı iftar menüleri sunan mekanların Ramazan ruhundan uzak oldukları belirtiliyor ve sosyal medyada bu durum eleştirilmeye devam ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz iftar için kişi başı 2.750 TL öder misiniz?