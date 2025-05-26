Ümit Besen & Pamela Yaz Sahneleri’nde, Swissôtel The Bosphorus'ta Buluşuyor!

İstanbul’un kalbinde, doğayla iç içe bir müzik akşamına hazır olun! Swissôtel The Bosphorus’un büyüleyici Sultanpark alanında gerçekleşen Fibabanka ile Yaz Sahneleri konser serisi, 30 Haziran 2025’te arabesk ve rock müziğin unutulmaz seslerini aynı sahnede buluşturuyor: Ümit Besen & Pamela!

Nostalji ve Rock, Aynı Nefeste

Ümit Besen’in duygusal yorumları ile Pamela’nın güçlü sahne enerjisi, bu özel gecede unutulmaz bir sinerji yaratacak. Arabeskten rock’a uzanan repertuar, sizi geçmişin anılarıyla bugünün coşkusunu bir araya getiren müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Efsaneleşmiş şarkılar, eşsiz düetler ve sürpriz performanslar gecenin ritmini belirleyecek.

Lezzetli Bir Başlangıç: Yaz Sahneleri Mutfağı

Konser keyfi, Swissôtel’in seçkin lezzetleriyle saat 19.00’dan itibaren başlıyor. Yaz Sahneleri Mutfağı, müziğe lezzetle eşlik etmek isteyenler için enfes bir akşam yemeği deneyimi sunuyor. Güneşin batışıyla birlikte başlayan bu şölende, müzikle damak zevki aynı sofrada buluşuyor.

Yerini Ayırt, Geccenin Tadını Çıkar

Bu büyülü gecceyi kaçırmamak için masa rezervasyonunuzu erkenden yapın. İstanbul’un en seçkin açık hava etkinliklerinden biri olan Yaz Sahneleri, şehrin kültür ve müzik takvimine damga vurmaya devam ediyor.



Yer: Sultanpark, Swissôtel The Bosphorus

Tarih: 30 Haziran 2025

Yaz Sahneleri Mutfağı: 19.00

Konser Başlangıcı: 21.00

Rezervasyon: Swissôtel üzerinden veya online sistemlerden yapılabilir..