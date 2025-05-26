Sunset Grill & Bar’da Şarap ve Şampanyayla Dolu Bir Gecce

2 Haziran 2025 akşamı, Sunset Grill & Bar, gastronomi ve zarafetin bir araya geldiği çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fransa’nın köklü şampanya markası Taittinger ve Türkiye’nin öncü şarap üreticilerinden Kavaklıdere, bu unutulmaz gecceyi lezzet tutkunlarıyla buluşturacak. Şampanyanın asaleti, şarabın derinliği ve seçkin bir menü, Boğaz’a nazır eşsiz bir deneyime dönüşecek.

Taittinger ve Kavaklıdere Aynı Masada

1734 yılında kurulan ve dünyanın saygın şampanya evlerinden biri olan Taittinger, bu özel gecceye çok özel bir konukla katılıyor: markanın uluslararası gelişim direktörü Clovis Taittinger. Ona Türkiye’nin gururu, 1929’dan bu yana üretim yapan Kavaklıdere Şarapları’nın üçüncü kuşak temsilcisi Cevza Başman eşlik ediyor. Her iki marka da geçmişten bugüne gelen ustalıklarını ve tutkulu yolculuklarını misafirlerle paylaşacak.

Beş Aşamalı Menü, Kusursuz Eşleşmeler

Sunset Grill & Bar’ın Executive Chef’i Marios Tsouris, bu gecceye özel beş aşamalı bir menü hazırlıyor. Her tabak, yalnızca lezzet değil, bir hikaye sunuyor. Menüye eşlik edecek şarap ve şampanya eşleşmeleri ise şarap uzmanı Süleyman Şen imzası taşıyor. Özenle seçilen her kadeh, tabağın aromasını ve ruhunu tamamlıyor.

Rezervasyonlar İçin Acele Edin

Bu eşsiz gecceye katılım sınırlı sayıda. Yerinizi hemen ayırtmak için 0 (212) 287 03 57 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Şarap, şampanya ve gastronominin buluştuğu bu geccede yerinizi alın, anı koleksiyonunuza bir zarafet sayfası daha ekleyin.