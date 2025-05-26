TURYİD ile Umut Sofralarda: Wish Dish Kampanyası Başladı

Her yemeğin sadece bir tat değil, bir umuda dönüşebileceğini hayal edin. Wish Dish kampanyası, tam olarak bu hayalin peşinde. TURYİD ve Make-A-Wish Türkiye iş birliğiyle 26 Mayıs – 01 Haziran 2025 tarihleri arasında hayata geçen bu özel kampanya, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Bir Tabakta Umut, Bir Lokmada Destek

Wish Dish menüsünden tercih ettiğiniz her yemek, bir çocuğun hayaline dokunuyor. 3-17 yaş arası çocukların umutla kurduğu dilekler, siz sofrada lezzetin tadını çıkarırken gerçek oluyor. Katılımcı restoranlar tarafından hazırlanan özel menüler sayesinde, kampanyaya destek vermek oldukça kolay.

TURYİD üyesi restoranlar, bu projeye dahil olarak sadece gastronomik bir deneyim değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk örneği sunuyor. Proje boyunca elde edilen gelirler doğrudan Make-A-Wish Türkiye’ye aktarılıyor ve çocukların hayalleri adım adım gerçekleşiyor.

Bilim de Diyor ki: Bir Dilek Umut Işığıdır

Araştırmalar gösteriyor ki; dileği gerçekleşen çocukların morali yükseliyor, tedaviye yanıt oranları artıyor ve yaşam sevinçleri yeniden filizleniyor. İşte bu nedenle, bir tabak yemek, bir çocuğun hayatında tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir fark yaratabiliyor.

Sen de Destek Olabilirsin!

26 Mayıs – 01 Haziran tarihleri arasında kampanyaya katılan restoranlarda yemek yiyin.

Menüden Wish Dish yemeklerini tercih edin.

Sosyal medyada #WishDish etiketiyle paylaşım yapın, projenin daha fazla kişiye ulaşmasına destek olun.

Katılımcı Mekanlar Nereler?

Bu anlamlı kampanyaya; Sunset Grill & Bar, Paper Moon, Morini, BigChefs, Casa Lavanda, Butterfly Chocolate, HuQQa, The Galliard, Grill Prime, Ken Sushi, White Burger, Mavi Balık, Epoca İstanbul ve çok daha fazlası dahil. Tüm liste için sosyal medya kanallarımızdan veya Make-A-Wish Türkiye’nin resmi sitesinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Birlikte Daha Fazlasını Başarabiliriz

Bu kampanya sadece bir hafta sürüyor olabilir ama etkisi yıllarca sürecek. Çünkü hayal kurmak, iyileşmenin en güçlü yoludur. Şimdi siz de bu iyiliğe bir kaşık da olsa katkı sunabilir, çocukların gülüşüne ortak olabilirsiniz.