Türkiye’nin İlk Karbon Nötr Tatil Deneyimi: Six Senses Kaplankaya

Six Senses Kaplankaya, doğa ile uyumu ve konforu bir araya getirerek karbon nötr konaklama anlayışını Türkiye’ye taşıyor. Artık tatil yapmak, yalnızca keyif değil aynı zamanda dünyaya katkı sunan bir deneyim haline geliyor.

Avrupa'nın En İyi Spa Oteli, Sıfır Karbon Hedefiyle Fark Yaratıyor

Condé Nast Traveller ve World Luxury Hotel & Spa Awards gibi prestijli kurumlar tarafından Avrupa’nın en iyi otelleri arasında gösterilen, The Luxury Spa Edit Awards 2024’te “Avrupa’nın En İyi Spa Retreat” oteli seçilen Six Senses Kaplankaya, sürdürülebilir lüks kavramını somut adımlarla destekliyor. Sunulan “Karbon Nötr Oda Paketi” sayesinde misafirler, tatilleri sırasında oluşan karbon ayak izini dengeleyerek doğa ile uyumlu bir şekilde konaklıyor.

Net Zero İş Birliğiyle Türkiye'de Bir İlk

Bu çevreci hamlenin arkasında, Net Zero iş birliğiyle hayata geçirilen bilimsel temelli bir sistem yer alıyor. Otel, yalnızca doğaya değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişim alanlarına da katkı sunuyor. Misafirlerin konaklamaları sırasında oluşan karbon emisyonları, uluslararası standartlara göre hesaplanıyor ve emisyon azaltım projeleri desteklenerek dengeleniyor.

Uzmanlardan Bilimsel Destek

Net Zero yetkilileri, “Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının daha önce otel tarafından hesaplandığını, yeni sistemle Kapsam 3’ün de dahil edilerek daha bütünsel bir dengeleme yapıldığını” vurguluyor. Six Senses Kaplankaya, bu kapsamda Türkiye’de yer alan bir rüzgar enerjisi projesini destekliyor. Bu proje yılda 71,710 ton CO₂ azaltımı sağlıyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerinden 6, 7, 8 ve 13’üne doğrudan katkı sunuyor.

Çevresel Etkiyi Azaltan Lüks Anlayışı

Six Senses Sürdürülebilirlik Direktörü Yasemen Erdemir, "Doğayı korumak bizim lüks anlayışımızın merkezinde yer alıyor," diyor. Otel, IREC sertifikalı yenilenebilir enerji, plastiksiz ürün kullanımı ve yerel tedarikçi destekleme gibi birçok uygulamayla çevresel etkisini en aza indiriyor. Ayrıca gelirinin %0,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırıyor. Bunlardan biri de çocuklara iklim değişikliğiyle mücadeleyi öğreten “Yerel İklim Savaşçıları” projesi.

Sorumlu Tatil, Anlamlı Deneyim

Six Senses Kaplankaya'da tatil yapmak, artık sadece dinlenmek değil; aynı zamanda iklim dostu tercihler ile geleceğe katkı sağlamak anlamına geliyor. Misafirler, benzersiz bir doğa içinde konaklarken hem bedenlerini hem de vicdanlarını rahatlatıyor.