Tarihi Konağa Estetik Dokunuş: Prada’dan Gastronomik Deneyim

İtalyan moda devi Prada, Asya’daki ilk bağımsız restoranı olan Mi Shang Prada Rong Zhai ile kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiriyor. Şanghay’ın tarihi Rong Zhai konağında yer alan bu özel mekan, markanın modanın ötesine geçen deneyimsel yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Moda Dünyasından Gastronomiye Sinematik Bir Adım

Mi Shang Prada Rong Zhai, “Milan Şanghay” anlamına gelen adıyla iki şehir arasında kurulan kültürel diyaloğu simgeliyor. Prada’nın moda sınırlarını aşarak yaşam tarzına odaklanan bu adımı, ziyaretçilere sadece bir yemek değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir deneyim sunuyor. Mekân her gün 10.00–22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Wong Kar Wai İmzasıyla Tasarlanan Sinematik Mekan

Restoranın tasarımında, dünyaca ünlü Hong Konglu yönetmen Wong Kar Wai’nin ikinci kez Prada ile yaptığı iş birliği dikkat çekiyor. Yönetmen, Tête-bêche adlı filateli (pul koleksiyonu) kavramından yola çıkarak Milan ve Şanghay arasında estetik bir bağ kuruyor. Mekânda yer alan aynalar, gölgeler ve simetrik düzenlemeler; zamansız ve çağdaş bir atmosfer yaratıyor.

Detaylara Duyarlı, Estetikle Yoğrulmuş İç Mekan

Wong Kar Wai’nin imzası niteliğindeki yumuşak ışık oyunları, duygusal geçişlerle dolu iç tasarımı şekillendiriyor. Prada’nın zarif çizgileriyle birleşen bu sinematik dokunuşlar, ziyaretçilere kendilerini bir film sahnesindeymiş gibi hissettiriyor. Restoran, Prada’nın daha önce kültürel etkinlikler düzenlediği Rong Zhai Konağı’nın ikinci katında konumlanıyor.

Çin ve İtalyan Mutfağı Arasında Zarif Bir Diyalog

Menü, İtalyan ve Çin mutfağını klasik reçeteleri bozmadan bir araya getiriyor. Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı bu gastronomik diyalog, kültürel sentezi zarif bir tabakta buluşturuyor. Sabah kahvesinden şık bir akşam yemeğine kadar her öğün için seçenekler sunuluyor. Menü, geleneksel lezzetlere saygı duyarak yeni bir tat deneyimi yaratıyor.

Prada'dan Yaşam Tarzı Deneyimi

Mi Shang Prada Rong Zhai, lüksü sadece modayla sınırlamayan bir yaşam tarzı anlayışını temsil ediyor. Ralph Lauren, Gucci ve Saint Laurent gibi markaların restoran açma geleneğini takip eden Prada, bu projeyle özgün bir vizyon sunuyor. Mekânın, Prada’nın yıllar önce restore ettiği tarihi Rong Zhai konağında yer alması, projeye kültürel derinlik katıyor. Böylece marka, hem mimari mirası koruyor hem de ziyaretçilere bu tarihsel mekânda yepyeni bir bağlam sunuyor.