Robata ve Sushi Şovu: Zuma Saint-Tropez’de Üç Mutfak Bir Arada

Dünya çapında ünlü Zuma, izakaya tarzı Japon mutfağı konseptini Mayıs 2025’te Saint-Tropez’ye taşıyor. Cannes’daki büyük başarının ardından Fransız Rivierası’nda ikinci adresini açacak olan marka, bu kez efsanevi Hôtel Byblos’ta konumlanıyor.

Lüksün Kalbinde Yeni Bir Tat: Zuma x Hôtel Byblos İş Birliği

Zuma, bu yeni açılışıyla yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyor. Saint-Tropez’nin simgelerinden biri olan Hôtel Byblos ile yapılan iş birliği, lüks konaklama ve sofistike mutfak deneyimini aynı potada eritiyor. Hem bölge sakinleri hem de tatilciler, bu dikkat çekici gastronomi noktasının açılışını sabırsızlıkla bekliyor.

Açık Hava Restoran Deneyimi: Yıldızların Altında Japon Lezzetleri

Yeni mekan tamamen açık hava konseptiyle tasarlandı. Hôtel Byblos’un büyüleyici bahçeleri içinde yer alan restoran, misafirlerine Akdeniz gecelerinin büyüsünde Japon mutfağını sunacak. Yaz boyunca her akşam hizmet verecek Zuma Saint-Tropez, bölgenin canlı gece hayatına sofistike bir katkı sağlayacak.

Tasarımda Doğal Estetik ve Japon Zarafeti

Restoranın tasarımında kavisli bambu bar, özel üretim Japon seramikleri ve doğal unsurlar öne çıkıyor. Bu dokunuşlar, Zuma’nın küresel kimliğini korurken Saint-Tropez’nin doğallığına da uyum sağlıyor. Marka, zarif detaylarla misafirlerine hem estetik hem de lezzet anlamında üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Üç Ayrı Mutfakta Ustalıkla Hazırlanan Lezzetler

Zuma’nın ikonik üç mutfak sistemi Saint-Tropez’de de uygulanacak. Ana mutfak, sushi barı ve robata ızgara ayrı ayrı çalışarak modern Japon yemeklerinin her aşamasını titizlikle sunacak. Paylaşım esaslı sunum biçimi sayesinde misafirler, hem samimi hem de rafine bir yemek deneyimi yaşayacak.

Ödüllü İçecek Menüsü ile Tamamlanan Bir Ziyafet

Yemeklere, Zuma’nın ödüllü kokteylleri, premium sake çeşitleri ve seçkin şarapları eşlik edecek. Menüde geleneksel Japon teknikleri modern dokunuşlarla sunulacak, bu da her lokmada estetik ve tat bütünlüğü yaratacak.

Global Başarının Yeni Durağı: Saint-Tropez

2002’de Londra’da başlayan serüveniyle Zuma, bugün dünya çapında saygın bir gastronomi markası haline geldi. Saint-Tropez açılışı, markanın seçkin tatil destinasyonlarına odaklı büyüme stratejisinin bir devamı olarak öne çıkıyor. Sadık müdavimlerin yanı sıra yeni kitleler de bu özel deneyimle tanışma fırsatı yakalayacak.