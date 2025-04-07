Davranışsal Nüanslarla Sürdürülebilir Yeme İçme Dönemi Başladı

Bazen en küçük dokunuşlar en büyük farkı yaratır. University of Surrey tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, yalnızca menü düzenlemesiyle otel restoranlarının sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Sustainable Tourism dergisinde Mart 2025’te yayımlanan çalışmaya göre, oteller menülerinde vejetaryen seçenekleri menünün üst sıralarına taşıdığında, misafirlerin sipariş davranışları önemli ölçüde değişiyor.

Araştırmanın Sahadaki Sonuçları

Araştırmacılar, bu etkinin ölçülmesi için iki otel restoranında toplam 647 katılımcıyla gizli alan deneyleri gerçekleştirdi. Katılımcılar, klasik menü sunumu veya üç farklı müdahale menüsünden biriyle karşılaştı.

Menüler iki sayfa olarak tasarlandı. İlk sayfada sadece vejetaryen seçenekler, ikinci sayfada ise et içerikli yemekler yer aldı. Bu yapı, çerçeveleme etkisi (framing effect) ve çapa etkisi (anchoring) gibi davranışsal ikna teknikleriyle desteklendi.

Garsonlara iki farklı uygulama yapılması talimatı verildi:

Vejetaryen Müdahale : Konuklara menünün vejetaryen sayfası önce gösterildi.

Et Odaklı Müdahale: Et yemeklerinin bulunduğu sayfa önce gösterildi.

Sonuçlar netti. Vejetaryen seçeneklerin önce sunulması, konukların sipariş tercihlerini doğrudan etkiledi. Bitki bazlı yemek siparişleri gözle görülür biçimde arttı.

Çevresel Kazanım: Karbon Ayak İzi Azalıyor

Çalışmanın baş yazarı Sofie Voss, "Oteller menü yapılarını yeniden tasarlayarak misafirlerine daha sürdürülebilir tercihler sunabilir," diyor. Ona göre mesele yalnızca et tüketimini azaltmak değil, aynı zamanda bitki bazlı beslenmeyi normalleştirmek.

Bu küçük görünen müdahale aslında büyük bir fark yaratabilir. Çünkü gıda tüketimi, küresel turizmin karbon ayak izinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Sustainable Travel International verilerine göre, turizm sektörü dünya çapındaki karbon salınımının yaklaşık %8’inden sorumlu. Bu oranın %10’u ise yalnızca yeme-içme faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Bilimsel veriler, vejetaryen beslenmenin karbon salınımını azaltmanın en kolay yolu olduğunu defalarca ortaya koydu. Dolayısıyla, menüdeki basit bir sıralama değişikliği, daha çevreci bir seyahatin ilk adımı olabilir.

Oteller İçin Yeni Bir Yol Haritası

Sofie Voss, konaklama sektörünün bu konuda önemli bir yol ayrımında olduğunu belirtiyor:

“Menü tasarımlarını yeniden düşünmek ve davranışsal yönlendirme tekniklerinden faydalanmak, otellerin çevresel etkisini ciddi şekilde azaltabilir. Bu yaklaşım, turizmde sürdürülebilir bir geleceğin önünü açabilir.”

Sürdürülebilir Seyahat, Sadece Ulaşım Değil, Tabağımızla da Başlıyor

Araştırma, otellerin menü sıralaması gibi küçük değişikliklerle büyük değişimlere öncülük edebileceğini gösteriyor. Daha az et, daha çok bitki bazlı yemek tercihi; hem doğaya hem de bireysel sağlığa katkı sağlıyor. Konukların farkında olmadan çevreci seçimler yapmasını sağlayan bu yeni menü modeli, yakın gelecekte daha çok otelde karşımıza çıkabilir.