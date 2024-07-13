Türkiye'nin en iyi İtalyan restoranlarının ünlü şeflerinden İtalyan Peynirli tarifler!

Barilla Fusilli ile Caprese Salatası

İtalyan kültürünün ve gastronomisinin temelini oluşturan “sadelik” felsefesini ferahlatıcı ve kolay bir makarna tarifi ile deneyimliyoruz!



2 porsiyon için malzemeler

250 gram Barilla Fusulli, yarım kilo ikiye bölünmüş kiraz domates, 6 adet jülyen doğranmış taze fesleğen yaprağı, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, yarım bardak Bocconcini Mozzarella peyniri, tercihiniz kadar tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Derin bir tencerede suyu kaynatın. Barilla Fusulli makarnanızı paketinde belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. Bu sırada domateslerinizi, fesleğenlerinizi ve Bocconcini Mozzarella peynirinizi bir kapta zeytinyağı ile karıştırın. Ardından tercihiniz kadar karabiber ve tuz ekleyin. Süzdüğünüz makarnaları sosunuz ile karıştırın. Makarnanız hazır!



Barilla Ricotta e Noci Pesto Sosu ve Taze Bakla ile Barilla Farfalle



İtalya’nın geleneksel lezzetlerini yaz dokunuşları ile harmanladığımız tarifin detayları aşağıda!



2 porsiyon için malzemeler

160 gram Barilla Farfalle, 100 gram Barilla Ricotta e Noci Pesto Sosu, 80 gram taze bakla, 40 gram taze soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 30 gram rendelenmiş Pecorino peyniri, tercihiniz kadar karabiber ve taze nane yaprakları.



Hazırlanışı

Baklaları kabuklarından çıkarın ve kaynatın. Taze soğanı dilimleyin. Ardından taze soğanınızı biraz zeytinyağı ile kavurun ve baklaları ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra Barilla Ricotta e Noci sosunuzu ekleyin. Derin bir tencerede makarna suyunuzu kaynatın. Ardından Barilla Farfalle makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. Makarnanızın haşlama suyundan sosunuz için biraz kenara ayırın. Makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar haşladıktan sonra süzün ve tavanıza pişirme suyu ile ilave ederek karıştırın. Makarnanızı Pecorino peyniri, nane ve biraz karabiber ile servis edin. Afiyet olsun!

Domates, Antep Fıstığı ve Burrata ile Barilla Spagetti

6 porsiyon için malzemeler

1 kutu Barilla Spagetti, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 kilo sarı renkli kiraz domates, 1 kilo kırmızı renkli kiraz domates, 1 çay kaşığı limon rendesi, yarım yemek kaşığı şeker, 2 dal taze kekik, 1 diş dilimlenmiş sarımsak, 6 dal taze fesleğen, 1 Burrata peyniri, 2 yemek kaşığı tuzlu Antep fıstığı, 1 çay kaşığı pul biber, tercihiniz kadar tuz ve karabiber.



Hazırlanışı

Fırını önceden 100 dereceye ısıtın. Domatesleri bir fırın tepsisine koyun ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı, şeker, tuz, karabiber, limon kabuğu rendesi ve kekikle karıştırın. Fırında 1 saat pişirin, ardından kekiği atın ve bir kenara koyun. Derin bir tencerede su kaynatın. Ardından Barilla Spagetti makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. Bu sırada geniş bir tavada kalan yağ ile sarımsağı soteleyin, domatesleri ve makarnayı ekleyin ve bir dakika çevirin. Servis yapmadan önce üzerine fesleğen, Burrata peyniri, Antep fıstığı ve pul biber ekleyin. Afiyet olsun!

Sarı Kabak ve Barilla Pesto Sos ile Barilla Spagetti



8 porsiyon için malzemeler

1 kutu Barilla Spagetti, 1 kutu Barilla Pesto Sos, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dilimlenmiş sarı kabak, 1 çay kaşığı kuru kekik, yarım bardak rendelenmiş Parmigiano-Reggiano peyniri.



Hazırlanışı

Derin bir tencerede suyu kaynatın. Ardından Barilla Spagetti makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. Bu sırada büyük bir tavada kabakları zeytinyağında 3-4 dakika veya hafifçe kızarana kadar pişirin. Ardından kenara kaldırın. Makarnayı süzün. Ardından sebzeler ve Barilla Pesto alla Genovese ile karıştırın. Parmesan peynirinizi serptikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

Barilla Spagetti ile Cacio e Pepe

Federico Fellini’nin Roma filminden Steno’nun “Un Americano a Roma” filmine kadar klasik İtalyan filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız geleneksel makarnanın tarifini aşağıda açıklıyoruz!

4 porsiyon için malzemeler

1 kutu Barilla Spagetti, 1 yemek kaşığı karabiber ve 2 bardak Pecorino Romano peyniri

Hazırlanışı

Derin bir tencerede suyu kaynatın. Ardından Barilla Spagetti makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. 2 bardak makarna haşlama suyunuzu ayırın. Orta boy bir tencereyi orta-yüksek ateşte ısıtın ve karabiber ekleyin. Karabiberler kavrulduktan sonra 1 su bardağı makarna suyu ilave edin. Bir kapta Pecorino Romano peynirini rendeleyin ve 1/2 su bardağı makarna suyunu peynire ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar birlikte karıştırın. Macun kıvamına gelmediyse kalan yarım su bardağı pişme suyunu da ekleyebilirsiniz. Makarnayı doğrudan tencereye ekleyin ve sıcaklığı düşük ısıya getirin. Peyniri tavaya ekleyin ve iyice karıştırın. Makarnanız servise hazır!

Gorgonzola ve Armut ile Barilla Farfalle

4 porsiyon için malzemeler

1 kutu Barilla Farfalle, 2 yemek kaşığı tuzlu terayağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 rendelenmiş armut, 1 dilimlenmiş arpacık soğanı, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, yarım bardak taze krema, 125 gram Gorgonzola peyniri, 2 yemek kaşığı rendelenmiş Parmigiano Reggiano peyniri, 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kızartılmış ceviz, tercihiniz kadar karabiber ve tuz

Hazırlanışı

Derin bir tencerede suyu kaynatın. Ardından Barilla Farfalle makarnanızı kutusunda belirtilen süre kadar tuzlu suda haşlayın. Büyük bir tavada, orta ateşte tereyağı ve zeytinyağını eritin. Eridikten sonra rendelenmiş armutu ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Doğranmış arpacık soğanlarını ve sarımsağı ekleyin, yumuşayana kadar soteleyin Ardından pul biberi ekleyin ve bir dakika daha pişirin. Orta-düşük ısıda taze kremayı dökün ve Gorgonzola peynirini ekleyin, peynir eriyene kadar karıştırın. İçine parmesan, karabiber ve tuzu ekleyin. Tavaya pişmiş Farfalle makarnanızı ekleyin, iyice karıştırın. Kıyılmış maydanozdan bir yemek kaşığı ekleyin. Makarnayı tabağa alın, porsiyon başına 1/2 yemek kaşığı ceviz, arzuya göre biraz daha maydanoz ve bir dal fesleğen ile süsleyin. Afiyet olsun!



Gnocchi alla Sorrentina

4 porsiyon için malzemeler

Gnocchi için: 5 haşlanmış patates, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri,1 su bardağı semolina (irmik unu), Tuz, karabiber

Sorrentina Sos için: 2 domates, 100 gram taze mozzarella peyniri, 1 tutam fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 diş sarımsak

Hazırlanışı

Gnocchi için haşladığınız patateslerin kabuğu soyun. Bir kaseye alıp ezin. Toz parmesan peyniri, irmik unu, tuz ve karabiberi ilave edip güzelce yoğurun.Hamuru hafif unladığınız tezgaha alın. Elinizle çok ince olmayacak şekilde açıp şeritler halinde kesin. Şeritlerden küp parçalar kesip bir tepsiye dizin.Sorrentina sos için ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Küp doğradığınız domatesleri ilave edip pişirin. Domatesler suyunu çekmeye başladığında ince doğradığınız fesleğenleri ilave edip ocaktan alın.Gnocchi hamurlarını tuzlu kaynar suda haşlayın. Hamurlar suyun üzerine çıkmaya başladığında bir kevgir yardımıyla suyunu süzerek alıp sosun olduğu tencereye alın. Son olarak küp doğradığınız mozarella peynirini ilave edip gnocchileri fazla ezmeden güzelce karıştırın. Peynirler hafif erdiğinde sıcak servis yapın.

Karabiber ve Peynirli Spagetti Makarna

2-3 kişi için! Resmine baktığınız spagetti makarna tarifleri arasında oldukça basit olduğunu anlayabilirsiniz. Makarna, zeytinyağı, biber,tuz, peynir ve tereyağından başka bir malzemeden oluşmuyor ve oldukça basit. Peynir olarak bulabilirseniz İtalyan Pecorino Romano tercih etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bu tarifi uygulamanızı tavsiye etmiyoruz. Farklı peynir kullandığınızda ortaya çıkacak makarna standartın dışına çıkamayacaktır. Kremsi ve lezzetli bir sos yapmak istiyorsanız peyniri ince olarak rendeleyin ve makarnaya dahil edin.

Malzemeler

* 4 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

* Karabiber

* Tuz

* 225gr Spagetti

* 2 Çorba Kaşığı Tereyağı

* 50gr Pecorino Romano Peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı karabiberi, yağ koku salıncaya, cızırdanmaya başlayıncaya kadar karıştırın. Bir kenarda soğumaya bekletin.

Tava içerisinde üzerini suyla kapatmış olduğunuz makarnanızı pişirmeye başlayın. Yapışmalarını önlemek için ara sıra tahta kaşık veya çatal yardımıyla karıştırarak birbirlerinden ayırın. Makarnayı paket üzerinden yazan pişirme süresinden 1 dakika daha az kaynatın. Zeytinyağı ve biber karışımının bulunduğu tencereyi tekrar ısıtın ve üzerine makarnanızı aktarın. Makarnayı aktarmadan önce suyundan bir fincan kenara ayırın. Daha sonra işimize yarayabilir. İçine tereyağını da ekleyin.

Peynir ve geriye kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını tavaya dahil edin. Kıvamını alana kadar karıştırın. Eğer biraz sulandırmanız gerekiyorsa ayırmış olduğumuz fincandaki suyu içerisine tekrar ekleyebilirsiniz. Masaya ekstra peynir ve karabiberi koyarak servis yapabilirsiniz.



4 Peynirli Makarna

2 porsiyon için malzemeler



4 bardak kadar taze penne, spagetti veya fiyonk makarna Yarım su bardağı kadar süt iki çay kaşığı kadar dijon hardalıYarım + çeyrek su bardağı kadar krema

110 gram kadar parmesan peyniri!

110 gr Bel Paese Peyniri Rendelenmiş!

110 gr Gorgonzola peyniri!

110 gr Pecorino Romano peyniri ! (peynirlerin oranı isteğe bağlı değişebilir) Göz kararı tuz

Bir çay kaşığı kadar karabiber

İlk olarak derin bir tencerenin içine su doldurulur ve içine tuz atılarak yüksek ateşte kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başladıktan sonra ise içine makarnalar atılarak aldante yani az oranda haşlanır. Makarnalar haşlandıktan sonra süzgeçte suları süzülür ve tekrardan tencerenin içine alınırlar. Sonra küçük bir kabın içinde süt ile dijon hardalı karıştırılır. Daha sonra hazırlanan sütlü sos tencerede yer alan makarnaların üzerine dökülür. Hemen ardından tencerenin içine krema ve Parmesan peyniri de ilave edilir. Orta ateşte kıvam alana kadar pişmeye bırakılır.

Makarnanın içindeki sos hafif kıvam aldıktan sonra diğer peynirler de tencerenin içine ilave edilir ve birkaç dakika kadar pişirilerek ocaktan alınır. Sıcakken içine tuz ve karabiber ilave edilerek karıştırılıp tadının birbirine geçmesi sağlanır. Ardından hazırlanan 4 peynirli makarna, servis tabağına alınarak servis edilir ve sıcak sıcak yenir. Afiyet olsun ;)

İtalya’nın renkli ve eğlenceli felsefesinden ilham aldığımız sofralarda sevdiklerimizle yaşamı lezzet ve keyifle kutlayacağımız sofralara ve tabii ki daha nice leziz ve özel tarifleri Gecce Food Gusto ekibi ile keşfetmek üzere!