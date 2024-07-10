Bodrum’un En İyi Eğlence Mekanları

Bodrum, sadece muhteşem plajları ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda gece hayatı ve eğlence mekanlarıyla da tanınıyor. Bu eşsiz tatil beldesinde, günün yorgunluğunu atmak ve keyifli akşamlar geçirmek isteyenler için birbirinden güzel seçenekler bulunuyor. İşte Bodrum'da canlı müzik ve eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz en iyi mekanlar:



Scorpios

Alman Thomas Heyne ve Mario Hertel’in Mikonos’ta 2015’te kurdukları ve kısa sürede ünü dünyaya yayılan alternatif ‘beach club’ Scorpios ilk şubesini 14 Haziran’da Bodrum’da açtı.

Scorpios Bodrum, Cennet Koyu’ndaki eski Hilton Oteli’nin yenilenmesi sonrası 17 Mayıs’ta açılan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Maxx Royal Otel’in yarımadasının en ucunda konumlanıyor.

Gölköy Mahallesi, 312 Sokak, 48483 Bodrum/Muğla, 0850 818 0008

Miam, Göltürkbükü





Türkbükü’nün müdavim mekânı Miam gerçekten çok sadık bir kitleye sahip. Koyun girişinde kocaman bir dut ağacının altındaki restoranda balık ve deniz ürünleri ağırlıklı Akdeniz menüsü var. Palamut füme, ahtapot söğüş gibi başlangıçların peşinden makarna çeşitleri ve ızgaralar geliyor. Bizim favorilerimiz arasında ise kerevizli kalamar salatası var. Gece ilerledikçe yemek modundan eser kalmıyor ve müziğin de sesi yükseliyor.

Menemene, A,, Atatürk Cd. No:51, Bodrum/Muğla 02523775612

Marina Yacht Club, Çarşı

Bodrum’da deniz ve müzik tutkunlarının buluşma noktası olan Marina Yacht Club, eşsiz manzarası ve kaliteli canlı müzik performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu özel mekan, ziyaretçilerine sadece müziğiyle değil, aynı zamanda lezzetli yemekleriyle de unutulmaz akşamlar yaşatıyor.

Marina Yacht Club, deniz kenarındaki konumu ve etkileyici atmosferiyle Bodrum’un ritmini en iyi yansıtan noktalardan biri. Mekanda düzenlenen canlı müzik performansları, konuklara hem göze hem kulağa hitap eden bir deneyim sunuyor. Akşam saatlerinde başlayan canlı müzik etkinlikleri, Marina Yacht Club’ı Bodrum’un en canlı ve popüler mekanlarından biri haline getiriyor.

Çarşı, Marina Yacht Club Milta Bodrum Marina, Neyzen Tevfik Cd. No:5, Bodrum/Muğla 02523161228

Yula, Yalıkavak

Bodrum gecelerinin popüler mekanlarından biri olan Yula, yerli ve yabancı DJ’lerin canlı performansları ile dikkat çekiyor. Akşamüstü güneşinin kızıllığında bir içecek eşliğinde, denizin ve gün batımının tadını çıkarabileceğiniz Yula, Bodrum’da unutulmaz anlar yaşamak isteyenler için ideal bir adres.

Yula, sıcak dekorasyonu ve samimi atmosferiyle misafirlerine kendilerini evlerinde hissettiriyor. Hem Yalıkavak’ta hem de Bodrum Merkez’de bulunan şubeleri ile ziyaretçilerine farklı lokasyonlarda keyifli anlar sunuyor. Özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu manzara ve atmosfer ile Yula, Bodrum’un en gözde mekanları arasında yer alıyor.

Unutulmaz bir akşam geçirmek isteyenlere rezervasyon yapmadan gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Yula, Bodrum’daki eğlence anlayışınıza yeni bir boyut kazandıracak.

Yalıkavak, İskele Cd. No: 39/2, Bodrum/Muğla 05351063030





Leo, Bitez

Bitez’deki Leo, Bodrum’a farklı ve eğlenceli bir soluk getiriyor. Çeşitli sahne performansları ve müzik etkinlikleriyle misafirlerine keyifli ve eğlenceli bir akşam vadediyor. Mekan, sadece akşamları değil, sabahları da misafirlerine harika bir başlangıç sunuyor. Enfes kahvaltı seçenekleriyle güne başlamak isteyenler için ideal bir mekan olan Leo, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar misafirlerini ağırlıyor.

Gün boyu süren bu etkinlikler ve farklı sahne performansları ile Bodrum’un enerjisini en üst seviyeye çıkaran Leo, şıklığı ve özgün atmosferiyle de dikkat çekiyor. Eğer siz de Bitez’deki bu benzersiz atmosferi yaşamak ve eğlencenin tadını çıkarmak istiyorsanız, Leo’yu mutlaka ziyaret etmelisiniz.



Bitez, Bergamut Cd. no:40, Bodrum/Muğla 05308609716

Itzá, Yalıkavak

Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Itzá, güneş ve eğlence severler için mükemmel bir adres sunuyor. Hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenler için ideal olan Itzá, başarılı kokteylleri ve dünya mutfağından lezzetleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Gün boyu süren eğlenceli happy hour’lar ve harika atmosferi ile Itzá, Bodrum’da keyifli bir gün geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak. Hem güneşin altında serinletici içeceklerin tadını çıkarabilir, hem de akşamüstü başlayan etkinliklerle eğlenceye doyabilirsiniz.

Eğer siz de Bodrum’da kaliteli zaman geçirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek istiyorsanız, Itzá’yı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Yalıkavak, Çökertme Cd. No:22, Bodrum/Muğla

Bagatelle, Yalıkavak

Yalıkavak’ın gözde mekanlarından Bagatelle, Fransız mutfağının en seçkin lezzetlerini Ege’nin büyüleyici mavilikleriyle buluşturuyor. Beyaz örtülü masaları ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken bu restoran, lezzet ve eğlencenin kesiştiği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Bagatelle, güneşin batışıyla birlikte başlayan canlı DJ performanslarıyla da misafirlerine unutulmaz akşamlar yaşatıyor. Bodrum gecelerinin favori mekanlarından biri haline gelen Bagatelle, hem damak tadına hitap eden yemekleri hem de keyifli atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan eğlence, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yalıkavak, Merkez Mah, Çökertme Cd., Bodrum/Muğla 05370574242

Lucca by the Sea, Göltürkbükü

Bodrum’un tanınan mekanlarından biri olan Lucca, Ege’nin benzersiz ruhunu yansıtan konseptiyle misafirlerine gün boyu farklı deneyimler sunuyor. Sabah saatlerinde huzurlu bir plaj olarak hizmet veren Lucca, akşamüstü itibariyle eşsiz bir manzaraya sahip şık bir restoran-bar atmosferine bürünüyor.

Misafirlerini Akdeniz esintileri ve zengin deniz mahsulü menüsüyle ağırlayan mekan, eğlenceli DJ performansları ve eşsiz kokteylleri ile de gece boyunca enerjiyi yüksek tutuyor. Lucca’nın en beğenilen kokteyllerinden Negroni ve Satsuma’yı mutlaka denemenizi öneriyoruz. Hem rahatlamak hem de eğlenmek isteyenler için Lucca, Bodrum’da kaçırılmaması gereken bir adres.



Göltürkbükü, 314. Sokak No. 12/1, Bodrum/Muğla 02122571255

Kavanoz, Yalıkavak

Bohem ve otantik atmosferi ile ilgi çeken Kavanoz, bir o kadar kendilerine özgü yemek sunumları ve kokteylleriyle de dikkat çekiyor. Deniz mahsullü tabakları, makarnaları ve mezcal içeren kokteyllerini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Yalıkavak, Barış Cd. No:3, Bodrum/Muğla 05531759222

Wu, Yalıkavak

Bodrum’a renk katan eğlence mekanlarından biri olan Wu, Uzakdoğu mutfağı konseptiyle dikkat çekiyor. Şık ambiyansında lezzetli yemekler eşliğinde gün batımını izleyebilir, ardından DJ performanslarının başladığı bölümde kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Wu’nun sushi’lerini ve imza kokteyllerini tatmanızı mutlaka öneriyoruz. Eşsiz lezzetler ve canlı müzikle dolu bir akşam geçirmek isteyenler için Wu, Bodrum’da kaçırılmaması gereken bir mekan.



Gündoğan, Şendoğan Cd. No:7, Bodrum/Muğla 05339314498

The Galliard Cove House, Yalıkavak

Bodrum’un farklı ve şık ambiyansıyla ilgi gören mekanı Galliard Cove House, doğal güzellikleri ve benzersiz eğlence deneyimini bir araya getiriyor. Sofistike atmosferi, Ege lezzetleriyle zenginleştirilmiş menüsü ve özgün kokteylleriyle dikkat çeken bu mekan, canlı DJ performansları ve dans imkanıyla Bodrum gecelerini renklendiriyor. Deniz kenarında, yıldızlar altında unutulmaz anlar yaşamak isteyenler için Galliard Cove House, ideal bir tercih.



Dirmil, Frank Azmağı Cd. No:23, Bodrum/Muğla 4440233





Maçakızı, Göltürkbükü

Lüks ve konforu bir arada sunan Maçakızı, sadece büyüleyici atmosferiyle değil spesiyal kokteylleri, imza tabaklarıyla da Bodrum’un en ünlü eğlence mekanlarından. Bu keyifli ortamda güzel yemeklerin tadını çıkartıp, eğlenceli happy hour’lara katılabilirsiniz. Tüm gününüzü hem kaliteli yemekler hem de müzik eşliğinde geçirebileceğiniz nefis bir tercih.

Göltürkbükü, Narçiçeği Sokak, Göltürkbükü Bodrum/Bodrum/Muğla 02523112400



Momo, Yalıkavak





Happy Hour ve keyifli atmosferiyle ünlü olan Momo, misafirlerine eğlence sunuyor. Lezzetli paylaşımlı tabakları, deniz mahsulleri, burger’leri ve makarnalarıyla oldukça ilgi görüyor. Güne Momo’nun plajında başlayıp, farklı ve özgün kokteyller eşliğinde eğlenceli bir Happy Hour ile devam edebilirsiniz.

Dirlik, Şendoğan Cd. No:17/1, Bodrum/Muğla

Xuma Village, Yalıkavak

Yaptığı etkinlikler ve DJ performanslarıyla bilinen Xuma, hem eğlence hem müzik diyenler için nokta atışı olabilecek bir adres. Dünya mutfağından sunduğu lezzetler ile de büyük övgü görüyor. Sabah keyifli plajıyla sonra da bohem ve şık atmosferinde sunduğu DJ performansıyla gününüzü geçirebilirsiniz.

Merkez Mahallesi, Küdür Cd. No:81, Bodrum/Muğla 05415311111

Bitz, Bitez

Hem İtalyan mutfağı hem de keyifli dans etkinlikleri eşliğinde gününüzü geçirmek isterseniz Bitz, sizin için doğru tercih. İtalyan mutfağından sunduğu lezzetler ve sunumlarıyla ilgi gören kokteylleriyle birlikte misafirlerini otantik ve şık bir atmosferde ağırlıyor. Rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.

Bitez, Atatürk Blv. No:106/A, Bodrum/Muğla 05357180772

Sail Loft, Gündoğan

Güne keyifli su sporlarıyla başlayıp lezzetli kokteyller eşliğinde devam edebileceğiniz Sail Loft, sadece su sporları değil başka eğlenceli etkinlikler ve DJ performanslarına da ev sahipliği yapıyor. İmza ve klasik kokteylleri de olukça başarılı. Bohem ve salaş ortamı ile misafirlerine aynı zamanda dünya mutfağından lezzetler de sunuyor.

Aşağı Mahalle Yalı Mevkii no:39, Bodrum/Muğla 02523877322

5Masa

Bodrum Yalıkavak’ta yer alan 5Masa, lezzetli mezeleri ve müthiş eğlencesiyle misafirlerini ağırlıyor. Bu meyhane, sürekli olarak birbirinden farklı canlı müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde şubeleri bulunan 5Masa, şimdi bu eğlenceli konsepti Bodrum’a taşıdı. Eğer dolu dolu eğlenebileceğiniz bir bir akşam geçirmek istiyorsanız, 5Masa’ya mutlaka uğramalısınız.

Yalıkavak, Çökertme Cd. no:11, Bodrum/Muğla 05334894011

Şişko Perihan, Yalıkavak

İstanbul’un en sevilen meyhanelerinden Şişko Perihan, şimdi Arnavutköy’den sonra Yalıkavak Pilevneli’de de misafirlerini ağırlıyor. Zeytin ağaçlarının altında, romantik atmosferiyle dikkat çeken bu mekan, Bodrum’da gün batımını izlemek ve keyifli müziğin tadını çıkarmak için harika bir yer. Yalıkavak’a özel mezeleri ve sıcak başlangıçlarıyla, burada mutlaka tadılması gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Geriş Cd. no:1, Bodrum/Muğla 05305909292

Kornel Bodrum, Bitez

Bitez’in yeni gözdesi Kornel, samimi ortamı ve şık ambiyansıyla Bodrum’un favorilerinden biri oldu. Bistro tarzındaki bu mekan, lezzetli kahvaltıları, pizzaları ve kokteylleriyle dikkat çekiyor. Cuma ve Cumartesi geceleri DJ performanslarıyla Kornel, eğlencenin adresi haline geliyor.

Bitez, Adliye Cd. No:34/A, Bodrum/Muğla 05417648789

La Bohemme, Bitez

La Bohemme, eğlence ve dünya mutfağını bir araya getiren lüks bir beach club olarak dikkat çekiyor. Menüsünde mezelerden çeşitli ara sıcaklara, İtalyan mutfağından lezzetlere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Kendi imza kokteylleri de yemekler kadar göz alıcı. Eğlenceli ve şık atmosferiyle, müzik eşliğinde akşam yemeklerinizi keyifli hale getiren bir mekan.

Müskebi Mah, Sazlık Sk. No:15/1, Bodrum/Muğla 05544481111

Mandalin, Yalıkavak

Yalıkavak’ın dikkat çeken mekanlarından Mandalin, özellikle mimarisiyle misafirlerini büyülüyor. Bu mekanda, Blues, Funk, Jazz ve Latin tarzı canlı müzik performanslarını dinleyebilir aynı zamanda popüler ve imza kokteyllerinin de tadını çıkarabilirsiniz.

Çarşı, Dr. Alim Bey Cd. 1025. Sokak, Bodrum/Muğla 05492264848