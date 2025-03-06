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The Populist'in Her Günü Farklı Bir Müzik Keyfi!

The Populist, şehrin eğlence hayatına yön vermeye devam ediyor! Bu hafta Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde birbirinden farklı müzik etkinlikleriyle dolu bir program sizleri bekliyor.

The Populist'in Her Günü Farklı Bir Müzik Keyfi!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 06-03-2025 10:39

İstanbul’un kalbinin attığı mekanlardan biri olan The Populist, güçlü mutfağı ve kaliteli müziğiyle şehrin eğlence hayatına yön vermeye devam ediyor. Bu hafta, hem Yapı Kredi bomontiada şubesinde hem de Galataport İstanbul şubesinde gerçekleşecek etkinlikler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte The Populist’in bu haftaki etkinlik takvimi...

Yapı Kredi Bomontiada Şubesi Etkinlik Takvimi

  • Perşembe: Serdar Orcan – 80’s-90’s-00’s Pop-Rock
    Geçmişin en sevilen pop-rock hitleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkın!

  • Cuma: Burak Süsoy – Dance Zone
    Cuma gecesini hareketli ritimlerle geçirecek, dans dolu bir akşam sizi bekliyor.

  • Cumartesi: 7-Erhan – Funk-Disco-Hip Hop-80’s-House
    Funk ve disco ile karışan hip hop ve house ritimleriyle akşamın temposu hiç düşmeyecek.

  • Pazar: Batıkan Baksı ile Beat Talks – The Ringo Jets
    Haftanın finalini, Batıkan Baksı'nın moderatörlüğünde, The Ringo Jets'in performansıyla yapın.

Galataport İstanbul Şubesi Etkinlik Takvimi

  • Perşembe: Daddy E – Hip Hop-R&B
    Hip hop ve R&B'nin güçlü beatleriyle Galataport'ta Perşembe akşamını renklendirin.

  • Cuma: Serdar Orcan – 80’s-90’s-00’s Pop-Rock
    Bomontiada şubesindeki etkinlik gibi, Galataport'ta da retro tınılar sizleri bekliyor.

  • Cumartesi: Erc Erb – Funk-Pop-Rock
    Erc Erb, funk, pop ve rock parçalarıyla akşamın atmosferini ısıtacak.

The Populist, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen herkes için bu hafta da mükemmel bir seçenek sunuyor. Hem Bomontiada hem de Galataport şubelerinde farklı tarzlarda müzik performansları, her zevke hitap edecek şekilde çeşitleniyor.

Yapı Kredi bomontiada: 0212 296 20 34
Galataport İstanbul: 0212 401 04 56

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