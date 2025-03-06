The Populist'in Her Günü Farklı Bir Müzik Keyfi!

İstanbul’un kalbinin attığı mekanlardan biri olan The Populist, güçlü mutfağı ve kaliteli müziğiyle şehrin eğlence hayatına yön vermeye devam ediyor. Bu hafta, hem Yapı Kredi bomontiada şubesinde hem de Galataport İstanbul şubesinde gerçekleşecek etkinlikler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte The Populist’in bu haftaki etkinlik takvimi...

Yapı Kredi Bomontiada Şubesi Etkinlik Takvimi

Perşembe : Serdar Orcan – 80’s-90’s-00’s Pop-Rock

Geçmişin en sevilen pop-rock hitleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkın!

Cuma : Burak Süsoy – Dance Zone

Cuma gecesini hareketli ritimlerle geçirecek, dans dolu bir akşam sizi bekliyor.

Cumartesi : 7-Erhan – Funk-Disco-Hip Hop-80’s-House

Funk ve disco ile karışan hip hop ve house ritimleriyle akşamın temposu hiç düşmeyecek.

Pazar: Batıkan Baksı ile Beat Talks – The Ringo Jets

Haftanın finalini, Batıkan Baksı'nın moderatörlüğünde, The Ringo Jets'in performansıyla yapın.

Galataport İstanbul Şubesi Etkinlik Takvimi

Perşembe : Daddy E – Hip Hop-R&B

Hip hop ve R&B'nin güçlü beatleriyle Galataport'ta Perşembe akşamını renklendirin.

Cuma : Serdar Orcan – 80’s-90’s-00’s Pop-Rock

Bomontiada şubesindeki etkinlik gibi, Galataport'ta da retro tınılar sizleri bekliyor.

Cumartesi: Erc Erb – Funk-Pop-Rock

Erc Erb, funk, pop ve rock parçalarıyla akşamın atmosferini ısıtacak.

The Populist, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen herkes için bu hafta da mükemmel bir seçenek sunuyor. Hem Bomontiada hem de Galataport şubelerinde farklı tarzlarda müzik performansları, her zevke hitap edecek şekilde çeşitleniyor.

Yapı Kredi bomontiada: 0212 296 20 34

Galataport İstanbul: 0212 401 04 56