Müzik ve Gastronomi Sektörleri Arasında Tarihi Telif Anlaşması

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, müzik ve gastronomi sektörleri arasında yıllardır süregelen telif hakları sorununa çözüm getiren bir protokol imzalandı. Bu önemli adım, 40 yıldır devam eden anlaşmazlıkları nihayet sona erdirdi ve iki sektör arasındaki iş birliğini güçlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen törende, müzik ve gastronomi sektörü temsilcileri tarihe geçecek bir anlaşmaya imza attılar.

Telif Sorunu Çözüldü: Yeni Dönem Başladı

2023 yılında konaklama tesisleriyle başlayan müzik telif lisansı uygulaması, şimdi de gastronomi tesislerinde devreye giriyor. TÜROFED, TURYİD, TÜRES gibi sektörün önde gelen derneklerinin yanı sıra müzik meslek birlikleri de bu protokolde yer alıyor. Artık restoranlar, kafeler ve eğlence tesisleri gibi işletmeler, müzik telif haklarını tek elden ve uygun fiyatlarla lisanslayabilecek. Bu anlaşma, gastronomi sektöründeki telif ihtilaflarını sonlandırarak, müzik ve gastronomi sektörlerini bir araya getiriyor.

Telif Gelirlerinde Büyük Artış Bekleniyor

İmza töreninin ardından, müzik sektörü temsilcileri bu protokolün, telif gelirlerinin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladılar. 2021 yılında 319 milyon TL, 2022'de 496 milyon TL olan telif gelirleri, 2023'te 1 milyar 165 milyon TL'ye çıkmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise telif gelirlerinin 2 milyar 210 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Bu artış, sanatçılar, besteciler ve söz yazarları için üretkenliklerini artıracak önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Müzik Lisanslamada Yeni Kolaylıklar ve İndirimler

Yeni iş birliği ile birlikte gastronomi tesisleri için telif lisanslama süreci de kolaylaşıyor. TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler, %70'e kadar indirimli lisans tarifeleri ile müzik lisanslarını tek bir noktadan alabilecekler. Bu yenilik, işletmelerin müzik kullanımlarında büyük bir kolaylık sağlayacak ve müzikal eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılacak.

Yargı İhtilafları Sonlanacak

40 yıldır süregelen telif hakkı anlaşmazlıkları, yargı süreçlerine de yansıyordu. Ancak bu protokolle, hukuki işlemlersona erdi. Örneğin, konaklama sektöründe müzik lisansı uygulamasının başlamasından önce meslek birliklerinin başlattığı 5 bin hukuki işlem bulunuyordu. Bugün ise, tek bir konaklama tesisi hakkında dahi hukuki işlem yapılmıyor. Bu başarı, gastronomi sektöründe de hedefleniyor.

Bakan Ersoy'un Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik lisansı protokolü ile birlikte gastronomi tesisleri için de yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bakan Ersoy, telif hakları sisteminin sadece eser sahiplerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda kültürün ve sanatın toplumla buluşmasını sağlayan önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak, bu tür iş birliklerinin, sanatçı haklarını güvence altına alırken, toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sektör Temsilcilerinden Övgü Dolu Yorumlar

Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) Başkanı Ferhat Göçer, telif hakkı konusunda atılan bu adımın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Göçer, bu anlaşmanın, sanatçılara hak ettikleri telif gelirini sağlamak için çok değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yıllardır süren anlaşmazlıkların, şimdi daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

MÜZFED Başkanı Bülent Forta, telif hakları konusunda Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücünün artacağına inandığını ifade etti. Forta, bu protokolün Türkiye'nin müzik kültürünü dünyaya taşıma adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer de, bu iş birliğinin sektöre büyük katkı sağlayacağını ve sanatçılara adil bir ödeme sisteminin oluşturulmasını çok önemli bulduklarını belirttiler.