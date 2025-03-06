Gastronomi ile Beyaz Perdeyi Buluşturan Urla Festivali Başlıyor

2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi ve Film Festivali, gastronomi ve sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Festivalin teması, "Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası" olarak belirlenmiş ve katılımcılara gastronomi ile sinemanın kesişim noktasında derinlemesine bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivalde, gastronomi ve sinema öğrencileri için bir dizi etkinlik, masterclass ve söyleşiler yapılacak. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Masterclass oturumlarında, sektörün önde gelen isimleri üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Festivalde Duayen İsimler Urla’da Bir Araya Geliyor

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, sinema ve gastronomi alanlarındaki duayen isimlerin katılacağı söyleşiler, workshoplar ve film gösterimleriyle zengin bir içerik sunacak. Masterclass oturumları ise özellikle gastronomi ve sinema öğrencilerine yönelik olacak. Festivaldeki konuşmacılar arasında, gastronomi ve sinema dünyasından tanınmış pek çok isim yer alıyor. Katılımcılar, Zeynep Atakan, Nazan Kesal, Aylin Yazıcıoğlu, Fadik Sevin Atasoy, Ozan Kumbasar, Serkan Anavatan, Tayfun Pirselimoğlu, Handan Kaygusuzer, Erkan Avcı ve Serkan Çakır gibi ünlü isimlerle keyifli ve öğretici bir gün geçirme fırsatı bulacak.

Urla’da Gastronomi, Sanat ve Tarihin Buluşması

Festivalin etkinlikleri, Urla'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek. Urladam, festivalin ana merkezi olarak seçilirken, Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu gibi mekanlar da etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu eşsiz mekanlarda düzenlenecek olan etkinlikler, katılımcılara gastronomi, sanat ve tarihin birleştiği unutulmaz bir deneyim sunacak.