Adana'nın Gastronomisi, UNESCO İçin Aday Gösterildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomialanında adaylık sürecine dahil olduğunu açıkladı. Bu önemli adım, Adana’nın kültürel ve mutfak zenginliklerini dünyaya tanıtma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.

Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Katılım Süreci

Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında katılma amacıyla tekrar bir şans yakaladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu sürecin detaylarını paylaşarak, kentin bu prestijli listeye dahil edilme yolunda önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Karalar, Adana’nın sahip olduğu eşsiz gastronomik zenginliklerin, kentin UNESCO listesine alınması adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Adana çok önemli değerlere sahip bir kent. Adana, ticaret, tarım, sanayi, tarih ve sanatla ön plana çıkarken, aynı zamanda dünyanın en lezzetli yiyeceklerine de ev sahipliği yapmaktadır" şeklinde konuşan Karalar, gastronomi alanında tanınmanın, Adana’nın turizm potansiyelini artıracağını ifade etti.

UNESCO Gastronomi Ağı'na Girmek İçin Özel Dosya Hazırlığı

Zeydan Karalar, Adana’nın gastronomi alanındaki uluslararası tanınırlığını artırmak için özel bir dosya hazırlandığını belirtti. Bu dosyanın büyük bir titizlikle hazırlandığını ve şehrin tüm paydaşlarının katkılarıyla güçlendirildiğini ifade etti. Karalar, bu dosyanın, geçen hafta Paris’te yapılan oylama sonucunda kabul edildiğini belirterek, Adana’nın artık UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında aday gösterildiğini duyurdu. Bu gelişme, Adana için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Adana’nın Turizm Potansiyelinin Artması Bekleniyor

Başkan Karalar, UNESCO listesine dahil olmanın, Adana’nın turist çekme kapasitesini önemli ölçüde artıracağına inandığını dile getirdi. Gastronomi alanındaki bu yeni unvanın, şehre daha fazla turist çekilmesini sağlayacağını belirten Karalar, "Adana’yı bir turizm kenti haline getirme çabalarımızın önemli bir parçası olan gastronomi, bizi dünyada en fazla rağbet gören turizm trendlerinden biriyle tanıştıracak" dedi. Ayrıca, Hatay ve Gaziantep ile birlikte Adana’nın, gastronomi destinasyonu olarak tanıtılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Yerli ve Yabancı Turist Sayısındaki Artış

Zeydan Karalar, başkanlık görevine başladığı dönemde Adana’daki yerli turist sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu, ancak bugün bu sayının 1 milyona yaklaşmış olduğunu söyledi. Yabancı turist sayısı ise 60-65 binlerden 300 bini aşmış durumda. Karalar, pandemi ve depremler gibi olumsuz koşullar olmasaydı, bu rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Ayrıca, Adana'daki büyük organizasyonların, özellikle Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Şalgam ve Kebap Festivali gibi etkinliklerin, şehre gelen turist sayısına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Adana’nın Tanıtımı İçin Yapılan Çalışmalar

Başkan Karalar, Adana’nın güzelliklerini tanıtma noktasındaki gayretlerinin de büyük önem taşıdığını belirtti. "Daha önce yapılmayan PR çalışmalarının hepsini bu kardeşiniz yaptı ve yapmaya da devam edeceğiz" diyen Karalar, Adana’nın tanıtımına yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. "Söz konusu Adana ise gerisi teferruattır" diyerek, şehrin geleceği için güçlü bir vizyon sundu.