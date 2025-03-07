Satır’da Adana Dürüm ile Bitez’de Unutulmaz İftar Akşamları

Bodrum'un Bitez beldesinde, Satır’da Adana Dürüm, iftar saatlerinde lezzet arayanlar için mükemmel bir adres. Bitez Adliye Altı Carrefour SA Karşısı, Tatlıses Yani, Bodrum'da yer alan bu mekan, Ramazan ayında özellikle iftar menüsüile dikkat çekiyor. Geniş ve zengin menüsü, Adana Dürüm başta olmak üzere, bir dizi yöresel tat ve zengin seçenek sunuyor.

Ramazan’da Satır’da Adana Dürüm: İftarın Vazgeçilmezi

Ramazan ayı boyunca, Satır’da Adana Dürüm iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Gün boyunca oruçlarını tutanlar, mekanın sunduğu leziz Adana Dürüm ile iftarlarını yaparak, günün yorgunluğunu atıyorlar. İftar menüsünde yer alan ilik sulu mercimek çorbası, yavaşça kaynatılan ve bol vitaminli içeriğiyle sofralara sıcaklık katıyor. Mercimek çorbası, hem soğuk Ramazan akşamlarında içinizi ısıtıyor hem de lezzetli ve besleyici özelliğiyle tam bir iftar başlangıcı.

Bodrum'un huzurlu Bitez beldesi, Ramazan ayında da misafirlerine sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor. Satır’da Adana Dürüm, Ramazan akşamlarında, hem iftar yemeklerinin hem de dostlarla keyifli bir akşamın merkezi oluyor. Her gün 11:00 - 03:00 saatleri arasında açık olan mekan, Ramazan boyunca özellikle iftar menüsü ile misafirlerine doyurucu ve lezzetli seçenekler sunuyor.

İftar İçin Zengin Seçenekler: Satır’da Dürüm

Satır’da Adana Dürüm'de iftar menüsü, sadece Adana Dürüm ile sınırlı kalmıyor. Dürüm severler için zengin bir menü sunuluyor ve mekanın en popüler seçeneklerinden biri olan ilik sulu mercimek çorbası, bu dönemde sofraları renklendiriyor. Akşam ezanının ardından, Adana Dürüm ve mercimek çorbası ile iftar yapanlar, zengin tatlar arasında tercih yapmakta zorlanmıyor. Ramazan boyunca, bu lezzetli menüler, mekanın samimi atmosferiyle birleşiyor ve misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Bodrum Bitez'de İftar Keyfi: Satır’da Adana Dürüm

Satır’da Adana Dürüm, sadece Ramazan ayının değil, yılın her mevsiminde, hem turistlerin hem de yerel halkın favorisi. Denize yakın konumuyla Bitez'deki bu mekan, Ramazan iftarları için ideal bir tercih. Geniş menüsüyle dürümsevenlere hitap eden mekan, ayrıca sıcak ve samimi atmosferiyle iftarınızı çok daha özel hale getiriyor.