Tantuni’den Sushi Kokoreç’e: Sabrosa Brunch’ta Yok Yok!

Swissôtel Sabrosa, İstanbulluların dört gözle beklediği brunch lezzetlerini yeniden sunmaya başladı. Şehrin en güzel manzarasına sahip mekânlarından biri olan Sabrosa, 6 Nisan Pazar günü itibariyle her hafta 12.00 - 15.00 saatleri arasında açık büfe brunch ile konuklarını ağırlayacak.

Geniş açık büfesi, farklı kültürlerden harmanlanmış menüsü ve ferah ambiyansıyla Sabrosa, yine damaklara hitap eden unutulmaz bir Pazar ritüeline dönüşüyor.

Dünya Mutfağından Sokak Lezzetlerine Uzanan Zengin Menü

Sabrosa’nın brunch menüsünde, geleneksel Türk kahvaltılıklarından dünya mutfaklarına uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Menüde;

Tacos,

Sushi Kokoreç,

Tantuni,

Ceviche,

Deniz Mahsulleri

ve döner gibi sıra dışı ve dikkat çeken seçenekler bulunuyor.

Tatlı severler için ise zengin açık büfe tatlı köşesi oldukça cezbedici. Ayrıca her konuğa bir kadeh şampanya ikramı yapılıyor.

Chalet, Madhu’s ve 16 Roof’tan İmza Tatlar

Bu yıl brunch’lara farklı bir soluk getiren Sabrosa, Swissôtel’in ünlü restoranları Chalet, Madhu’s ve 16 Roof’un imza yemeklerini de bünyesine katıyor.

Buna ek olarak;

Fransız ve İtalyan mutfağının özel tarifleri,

Taze el yapımı makarna köşesi,

ve Swissôtel’in sevilen markası LURE’un el yapımı çikolataları da brunch alanında yerini alıyor.

Farklı mutfakların buluştuğu bu brunch deneyimi, her pazar lezzet yolculuğuna çıkanlar için unutulmaz olacak.

Miniklere Özel Eğlence: Gymboree ile Renkli Saatler

Swissôtel Sabrosa, çocukları da unutmuyor. Brunch sırasında çocuklar, restorana ait özel odada Gymboree iş birliğiyle eğlenceli aktivitelerle vakit geçiriyor.

3-6 yaş arası minikler için hazırlanan bu alanda, hem oyunlarla keyifli vakit geçirme imkânı hem de ‘Çocuk Büfesi’ sayesinde onlara özel lezzetler sunuluyor. Bu detay, ailece brunch yapmak isteyenler için Sabrosa’yı daha da cazip hale getiriyor.

Boğaz’da Lezzet, Konfor ve Eğlence Bir Arada

Swissôtel Sabrosa, İstanbul’un en özel lokasyonunda sunduğu brunch ile sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda huzurlu ve keyifli bir gün vadediyor.

Zengin menüsü, ambiyansı ve farklı yaş gruplarına hitap eden içeriği ile Sabrosa Brunch, bu sezonun en çok konuşulan gastronomi etkinliklerinden biri olmaya aday.