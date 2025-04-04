Bay Nihat Restoran: Cunda’nın Lezzet Tahtında 50 Yıllık Bir Efsane

Cunda Adası, sadece tarihi taş sokakları ve nostaljik evleriyle değil, aynı zamanda eşsiz mutfağıyla da turistlerin uğrak noktası. Bu adanın tam kalbinde yer alan Bay Nihat Restoran, yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri. 1978 yılında Ahmet Nihat Bekit tarafından kurulan bu özel mekân, bugün oğulları Volkan ve Hakan Bekit liderliğinde hizmet vermeye devam ediyor.

Lezzet İstikrarının Sırrı

Volkan Bekit, başarının arkasında yatan en önemli unsurun taze ve yerel malzeme kullanımı olduğunu vurguluyor. Restoran, tüm ürünlerini Cunda ve çevresindeki köylerden temin ediyor. Ayrıca, mezelerin büyük kısmı Bay Nihat’a özgü tariflerle hazırlanıyor.

Menüyü oluştururken ise beş temel prensip izleniyor:

Yerel ve taze malzeme kullanımı Özgün ve yaratıcı tarifler Mevsime uygun güncellemeler Kendi üretimleri olan zeytinyağı Deneyimli ve sadık mutfak ekibi

Menüde Öne Çıkanlar

Misafirlerin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında Ahtapot Salatası, Kabak Çiçeği Dolması, kızartılmış Papalina ve Fesleğenli Levrek geliyor. Ancak Bekit’in önerisi çok net: “Köz Patlıcanlı Balık, mutlaka denenmeli.”

Türkiye’de Deniz Mahsulleri Tüketimi Düşük

Üç tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen, Türkiye’de deniz mahsulleri tüketimi hâlâ düşük seviyelerde. Bekit, kişi başı tüketimin yılda sadece 7,3 kilogram olduğunu ve bu oranın dünya ortalaması olan 22 kilogramın oldukça gerisinde kaldığını belirtiyor.

Değişen Alışkanlıklar ve Artan Farkındalık

Buna rağmen, Türkiye’de sürdürülebilirlik ve çeşitlilik kavramlarının yaygınlaşması umut verici bir gelişme. Dünya genelindeki deniz ürünü tüketim trendleriyle Türkiye’deki gastronomi anlayışı yavaş yavaş örtüşmeye başladı.

Uluslararası Başarı: Gault&Millau’dan 1 Toque

2025 Gault&Millau Türkiye Rehberi, Bay Nihat’a Deniz Ürünleri kategorisinde 1 Toque ödülü verdi. Bu ödül, sadece restoranın kalitesini değil, aynı zamanda Türkiye'nin gastronomi sahnesindeki yükselen yerini de gösteriyor.

Volkan Bekit, bu tür rehberlerin hem ülke tanıtımına katkı sağladığını hem de yerel işletmeleri uluslararası standartlara teşvik ettiğini belirtiyor.