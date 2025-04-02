Akra Antalya’da Hayal Gibi Düğünlere 6 Farklı Mekan

Akra Antalya, şıklığın ve zarafetin buluştuğu kusursuz düğünlere ev sahipliği yapıyor. Deniz manzaralı alanları, romantik atmosferi ve kişiye özel düğün paketleriyle dikkat çeken otel, farklı konsept arayan çiftler için tam 6 ayrı mekan seçeneği sunuyor. Antalya’nın kalbinde, Akdeniz’in büyüsünü taşıyan bu özel otel, her detayda unutulmaz anlar vadediyor.

Teras, Bahçe ve Salon Seçenekleriyle Her Zevke Uygun

Akra Antalya, farklı kapasite ve konseptlere sahip mekanlarla düğün planlamasını kolaylaştırıyor. Zarif mimarisiyle öne çıkan Bahçe Alanı, doğal atmosferiyle öne çıkan Penthouse Teras, modern çizgileriyle dikkat çeken Asmani Restoran, Side, Athena ve Sedir salonlarıyla birlikte toplam 6 seçenek sunuluyor. Her biri farklı tarzlara hitap eden bu alanlar, çiftlerin hayalindeki düğünü gerçeğe dönüştürüyor.

Profesyonel Ekip ile Kusursuz Planlama

Düğün süreci boyunca çiftlere destek veren deneyimli ekip, hazırlık aşamasından son ana kadar tüm detayları titizlikle planlıyor. Podyum ve pist kurulumu, masa-sandalye giydirme, özel düğün pastası, menü kartı basımı gibi pek çok hizmet düğün paketine dahil ediliyor. Gelin ve damat, düğünden en az bir ay önce otelde misafir edilerek damak zevklerine uygun menüler belirliyor.

Zengin Menü ve 4 Saat Kesintisiz Servis

Seçilen pakete göre planlanan organizasyonlarda, 4 saat boyunca kesintisiz yiyecek ve içecek servisi sağlanıyor. 7 aşamalı yemek servisi, kokteyl ikramları, yerli alkollü içecek seçenekleri ve atıştırmalıklar da isteğe göre menüye dahil ediliyor. Her ayrıntısı özenle düşünülen bu süreç, konuklara eksiksiz bir davet deneyimi sunuyor.

Düğün Geccesine Özel Konaklama ve Hazırlık Olanakları

100 kişi ve üzeri organizasyonlarda, çiftlere özel avantajlar da devreye giriyor. Şampanya ikramı eşliğinde, deniz manzaralı süit odada konaklama hediyesi sunuluyor. Ayrıca balayı sabahı odaya kahvaltı servisi yapılıyor. Düğün günü gelin ve damat aileleri için tahsis edilen hazırlık odaları, misafirlere konforlu bir alan sağlıyor.

Şehir Otelinde Akdeniz Rüyası

Akra Antalya, şehir merkezindeki konumu sayesinde ulaşım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda Akdeniz’e karşı büyüleyici manzarası, bu oteli sadece bir düğün mekanı değil, aynı zamanda bir hayal noktası haline getiriyor. Zarif sunumlar, kaliteli hizmet anlayışı ve unutulmaz atmosferiyle Akra Antalya, en özel gününü mükemmel kılmak isteyen çiftlerin ilk tercihi oluyor.