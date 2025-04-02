Adana’da Bahar Renkleniyor: Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor

Adana, bu yıl da baharı renkli sokaklarla, etkileyici gösterilerle ve coşkulu kalabalıklarla karşılayacak. Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 4 Nisan’da başlayacak. Karnaval, “Dünya Çocukları” temasıyla hem kültürel çeşitliliğe hem de barış mesajına ev sahipliği yapacak.

Dünya Çocukları Temasıyla Rengarenk Günler

2025 yılı programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çok daha kapsamlı hazırlandı. Etkinlikler yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda eğitici ve kültürel aktiviteler de yer alacak. Özellikle çocuklar için düzenlenecek sahne gösterileri, sanat atölyeleri, panayır oyunları ve tematik alanlar büyük ilgi görecek.

Renkli Kortej Yürüyüşü ve Unutulmaz Konserler

Karnavalın simgesi haline gelen kostümlü kortej geçişi, 5 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’de şehir merkezinde gerçekleşecek. Binlerce kostümlü gönüllü Adana sokaklarını dolduracak. Aynı akşam ünlü sanatçı Simge sahne alacak ve karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak. Merkez Park ve Atatürk Parkı'ndaki konser sahneleri 13 Nisan’a kadar dolup taşacak.

Uluslararası Performanslar ve Sanat Etkinlikleri

ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen gösteri grupları, farklı kültürleri sahneye taşıyacak. Aynı zamanda Adana Müzesi, Çırçır Kültür Merkezi ve Ramazanoğlu Kültür Merkezi gibi mekanlarda sergiler, tiyatrolar ve bale gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Picasso’dan özel sunumlar, resim ve heykel sanatçılarının eserleri, sanatı sokakla buluşturacak.

Çocuklara Özel Karnaval Alanları

Bu yılın en dikkat çeken bölümlerinden biri, çocuklar için hazırlanan özel etkinlik alanı olacak. Drama, müzik, dans, felsefe gibi alanlarda düzenlenecek atölyelere katılan çocuklar eğlenirken öğrenecek. Ayrıca çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri ve tematik oyunlar da alanda yer alacak.

Yarışmalar ve Lezzet Buluşmaları

Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, satranç turnuvaları ve Portakallı Lezzetler Yarışması gibi etkinlikler hem rekabeti hem de geleneksel Adana mutfağını ön plana çıkaracak. Katılımcılar narenciyeli yemekler ve Adana'nın yerel lezzetleriyle tanışacak.

Kamp ve Doğa Sporları Tutkunlarına Özel Alanlar

Karnaval, kamp ve doğa sporları sevenler için de alternatifler sunuyor. Merkez Park ve Yüreğir Millet Bahçesi içinde oluşturulan özel alanlarda kamp, karavan, vosvos ve bisiklet grupları buluşacak. Doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri de bu alanlarda düzenlenecek.

Dostluk ve Kardeşliğin Buluşma Noktası

Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt, bu organizasyonun sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir barış ve kültür projesi olduğunu vurguladı. Her yıl büyüyerek uluslararası bir boyuta taşınan etkinlik, turizm açısından Adana’ya önemli katkılar sağlıyor.

Bozkurt’un sözleriyle: “Siyaset üstü bir duruşla dostluğu ve kardeşliği büyütüyoruz. Adana’nın tarihi, doğası, gastronomisi ve kültürel mirası bu karnavalda dünya ile buluşuyor.”