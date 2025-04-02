Sürdürülebilir Lüks: Akra Antalya'da Doğa Dostu Tatil Başladı

Akra Antalya, gerçekleştirdiği kapsamlı renovasyonun ardından 28 Mart itibarıyla yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Akdeniz’in masmavi manzarası ve Bey Dağları’nın etkileyici silueti eşliğinde unutulmaz bir tatil deneyimi sunan otel, hem mimarisi hem de hizmet anlayışıyla yenilendi.

Feng Shui ile Tasarlanan Yeni Yaşam Alanları

Yenileme süreci boyunca Feng Shui felsefesi merkeze alındı. Türkiye’nin ilk Feng Shui Master’ı Esra Koyuncu ve danışman Meltem Özertem tarafından odalardan sosyal alanlara kadar tüm mekanlar bu öğretiye göre yeniden düzenlendi. Enerji akışının optimize edildiği bu alanlar, misafirlere huzur ve denge vadediyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Yenilikler

Yenileme çalışmaları sırasında sürdürülebilirlik ilkeleri de ön plandaydı. Odalara yerleştirilen enerji sensörleri sayesinde tüketim azaltılırken, cam şişede su ikramları ile plastik atıklar minimize edilecek. Akra Antalya, doğaya saygılı bir lüks yaşam modeli sunuyor.

Lüks ve Teknoloji Bir Arada: Yeni Oda Deneyimi

Oda ve süitler, modern tasarım ile akıllı teknolojilerin bir araya geldiği şekilde yeniden tasarlandı. IP TV özellikli televizyonlar, özel üretim yataklar, Nespresso makineleri, ve Atelier Rebul 1895 serisi ürünler gibi detaylarla konfor üst düzeye çıkarıldı.

Skyline Süit : Geniş yaşam alanı ve küvetiyle dikkat çekiyor.

Mediterranean Süit : Estetik ve rahatlığı birleştiriyor.

Penthouse Süit: Açık ısıtmalı havuzu, CIP Lounge erişimi ve özel transfer hizmetiyle ultra lüks sunuyor.

Gastronomide Yepyeni Bir Dönem Başlıyor

Akra Antalya’da gastronomi deneyimi baştan sona yenilendi. The 251 Soul ve The 251 Social Club, müzik dolu atmosferleriyle eğlenceyi yeniden tanımlıyor. Pablito Bistro, dekorasyonu ve yeni menüsüyle Akdeniz akşamlarını lezzetle buluşturuyor.

Yenilenen Panora Restoran, sıfır atık prensipleriyle çevre dostu mutfak anlayışını misafirlerine sunacak. Restorana eklenen şarap kavı, seçkin şaraplarla özel akşam yemeklerini taçlandıracak.

Tatlı Anlar İçin Yeni Lezzet Noktaları Açıldı

Lobide açılan Taste of Akra, pastaları, atıştırmalıkları ve kahve seçenekleriyle günün her saatine keyif katacak. Ayrıca, otelin şeflerinin hazırladığı el yapımı çikolataların markası olan Akra Chocolate da hizmete girdi.

Akra Shop: Konforlu Alışveriş Deneyimi

Yeni açılan Akra Shop, otel misafirlerine tekstil ürünlerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunuyor. Bu butik konsept mağaza, konaklamaya entegre bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Yeniden Tanımlanıyor

Yenilenen AkraFit alanı, birebir ve grup dersleri, son teknoloji fitness ekipmanları, yarı olimpik havuzu, Türk hamamı ve sauna ile sağlıklı yaşamı merkezine alıyor. Ayrıca, TheLifeCo Akra Antalya bünyesinde Cold Plunge ve Hypoxia gibi iki yeni uygulama da devreye alındı.