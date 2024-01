"Sydney Sweeney, Kérastase'in Yeni Yüzü Olarak Dikkat Çekiyor!"

"The White Lotus ve Euphoria gibi günümüzün önemli dizilerindeki etkileyici performanslarıyla adından söz ettiren Sydney Sweeney, şimdi de Kérastase'in Global Marka Elçisi olarak seçildi. Sahip olduğu benzersiz yetenekleri ve tutkusuyla popüler kültürde hızlı bir yükselişe geçen Sydney, 2023'te iki kez Primetime Emmy'ye aday gösterildi ve dünyanın en öne çıkan aktrislerinden biri haline geldi. Romantik komedi Anyone But You ve aksiyon gerilim filmi Madame Web ile beyaz perdeye adım atan Sydney, 2024'te kariyerine yeni zirveler eklemeyi hedefliyor.

Z ve Y kuşaklarından geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sydney, Kérastase'in evrensel çekiciliği, cesaret ve güzellikle özdeşleşen marka yüzü olma onuruna erişti. Kérastase Global Marka Başkanı Rosa Carriço, Sydney'in sıcaklığı, cazibesi ve cesur duruşuyla markalarını temsil edecek birini buldukları için heyecan duyduklarını ifade ediyor. Carriço, Sydney'in saçı, güzelliği ve tarzıyla birleşen yetenekleri ve ilgi alanlarıyla kendine özgü bir kişilik olduğunu vurguluyor.

Sydney Sweeney, Kérastase ailesine Global Marka Elçisi olarak katıldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Böyle ikonik bir marka ile iş birliği yapmak benim için muazzam bir deneyim. Güzelliğimi, yaratıcılığımı ve güçlü duruşumu Kérastase'in mükemmel şıklığıyla birleştireceğim için heyecanlıyım. Bu iş birliğiyle neler başarabileceğimizi göstermek için sabırsızlanıyorum" diyor."