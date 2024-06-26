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Swissôtel The Bosphorus'da açık havada sinema keyfi

Mısırlar patlıyor, açık havadan İstanbul’a Popcorn kokusu yayılıyor! Pazartesi günleri 21:00’da patlamış mısır ve içecek eşliğinde filmin keyfi çıkıyor. 

Swissôtel The Bosphorus'da açık havada sinema keyfi
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 26-06-2024 14:58

 

Şehrin en beklenen ve en iyi etkinliklerinden biri olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” Maximiles Black sponsorluğunda Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta gerçekleşiyor ve farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze ses getiren, Oscar ödüllü filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

Swissôtel’in seçkisiyle açık hava sinemasında filmler hazır, patlamış mısırın kokusu İstanbul’a yayılmaya başladı bile, e peki sen neredesin?

 

Swissôtel Açık Hava Sineması Takvimi

CASABLANCA

8 TEMMUZ PAZARTESİ

WHIPLASH

22 TEMMUZ PAZARTESİ

LA LA LAND

29 TEMMUZ PAZARTESİ

BALİNA

5 AĞUSTOS PAZARTESİ

THE MENU

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

 

 

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