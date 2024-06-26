Swissôtel The Bosphorus'da açık havada sinema keyfi

Şehrin en beklenen ve en iyi etkinliklerinden biri olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” Maximiles Black sponsorluğunda Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta gerçekleşiyor ve farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze ses getiren, Oscar ödüllü filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

Swissôtel’in seçkisiyle açık hava sinemasında filmler hazır, patlamış mısırın kokusu İstanbul’a yayılmaya başladı bile, e peki sen neredesin?



