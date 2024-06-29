Izaka Terrace'dan fark yaratan yeni yaz menüsü

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasına eşlik eden kişiselleştirilmiş ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile gastronomi dünyasında fark yaratmaya devam ediyor.

Mevsimin en taze ve en lezzetli ürünleri kullanılarak hazırlanan Izaka Terrace’ın yenilenen yaz menüsü; farklı mutfak kültürlerini lezzetlerini bir araya getiriyor.

İtalyan mutfağının sofistike tatlarından, Uzak Doğu'nun eşsiz lezzetlerine, Akdeniz'in ferahlatıcı aromalarından, Türk mutfağının geleneksel dokunuşlarına uzanarak her kültürü kapsayan menüsünde; Her tabakta şeflerin ustalığı ve sanatıyla buluşan lezzetleri özel şarap koleksiyonu, seçkin içki ve kokteyl alternatifleriyle tamamlayan restoran, yazın taptaze esintileriyle dolu terasında unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Restoran, bar ve lounge olarak hizmet veren IzakaTerrace, haftanın 7 günü 12.00-02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Her akşam dj performansına ve yaz boyunca her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamı 20.30-23.00 saatleri arasında Blue Night konsepti ile eşsiz solo gitar performansına da ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un en iyi gastro-terası olan Izaka Terrace, yaz mevsiminin tazeleyici tatlarına ve her damağa hitap edecek dünya lezzetlerinin seçkin versiyonlarının yer aldığı menüsüyle lezzeti ve kaliteyi bir arada arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor.



