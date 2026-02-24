Swissotel’de Yazın En Köpüklü Festivali

İstanbul yazına köpüklü ve ritmi yüksek bir başlangıç geliyor. Swissotel The Bosphorus, 27 Haziran’da bira tutkunlarını Craft Brew Fest’te buluşturuyor. Üstelik festival, otelin doğayla iç içe atmosferiyle öne çıkan Chalet Garden’da gerçekleşiyor. Şehrin merkezinde ama kalabalıktan uzak bir yaz akşamı sizi bekliyor.

Bu özel etkinlik, yalnızca el yapımı biralar sunmuyor. Aynı zamanda güçlü bir sahne programı ve enerjisi yüksek performanslarla geceyi çok katmanlı bir deneyime dönüştürüyor. Dolayısıyla hem lezzet hem müzik hem de atmosfer bir arada ilerliyor.

El Yapımı Biralar, Özgür Ritimler

Craft Brew Fest, farklı aromalara sahip el yapımı biraları aynı çatı altında topluyor. Şerbetçiotunun karakteristik notaları, ferahlatıcı tatlar ve özgün reçeteler festival ruhunu güçlendiriyor. Bununla birlikte açık havada, ağaçların arasında kurulan festival düzeni deneyimi daha da özel kılıyor.

Gece boyunca sahne enerjisi hiç düşmüyor. • Islandman elektronik tınılarla atmosferi yükseltiyor. • Barış Demirel sahneye kendine has yorumu ve güçlü nefesiyle karakter katıyor. • DJ Bey ritmi hızlandırıyor. • Karbo & Zonderic (Live Saksafon) performans sırasında tempoyu canlı enstrümanla zirveye taşıyor. • Ollie ise geceyi sürpriz geçişlerle dinamik tutuyor.

Şehrin Kalbinde Festival Havası

Swissotel The Bosphorus, yaz etkinlikleriyle her sezon dikkat çekiyor. Özellikle Chalet Garden, açık hava atmosferi ve doğal dokusuyla şehir içinde festival hissi yaratıyor. Bu nedenle Craft Brew Fest, klasik bir etkinlikten çok daha fazlasını vadediyor.

27 Haziran geccesi dans etmek, yeni tatlar keşfetmek ve yazın enerjisini hissetmek isteyenler için güçlü bir adres sunuyor. Takviminize not edin. Arkadaşlarınızı arayın. Köpükler yükselirken ritme kendinizi bırakın.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN!