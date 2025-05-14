Six Senses Kocataş Mansions’ta Panmarket Açık Pazar Deneyimi

İstanbul’un en özel lokasyonlarından biri olan Six Senses Kocataş Mansions, bu kez doğayla iç içe, sağlıklı yaşamı destekleyen çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 17–18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Panmarket Açık Pazar, gerçek gıdaya, emeğe ve yerel üreticilere değer veren herkesi bu eşsiz atmosferde buluşturmayı hedefliyor.

İki gün sürecek bu özel pazarda, Panmarket’in online mağazasında yer alan birçok ürün ilk kez fiziksel olarak meraklılarıyla buluşacak. Ziyaretçiler, üreticilerin hikâyelerine tanıklık ederken aynı zamanda lezzetli ve katkısız ürünlerle tanışma fırsatı bulacak. Bu buluşma sadece bir alışveriş deneyimi değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı destekleyen bir farkındalık etkinliği niteliğinde.

Pestisitsiz Ürünlerle Dolu Doğal Bir Bahçe

Açık pazarın en dikkat çeken noktalarından biri, pestisitsiz taze bahçe ürünleri olacak. Panmarket’in titizlikle seçtiği yerel üreticilerin katkılarıyla kurulan bu stantlarda, toprakla bağı kopmamış, besin değeri yüksek sebzeler ve meyveler satışa sunulacak. Misafirler, üreticilerle birebir iletişim kurarak ürünlerin üretim süreçlerini yerinde öğrenebilecek.

Boğaz Manzarasına Karşı İlham Veren Bir Atmosfer

Etkinlik alanı olarak seçilen Six Senses Kocataş Mansions, yalnızca lezzetli ürünleriyle değil, aynı zamanda huzur veren ortamıyla da dikkat çekiyor. Boğaz’a nazır geniş bahçelerde kurulacak olan pazar, şehir hayatından uzaklaşıp doğanın ritmine kulak vermek isteyen herkes için benzersiz bir fırsat sunuyor. Gün boyu sürecek olan etkinlikte, açık havanın ferahlığı ve doğal lezzetlerin buluştuğu anlar unutulmaz bir deneyime dönüşecek.

Ziyaret Saatleri ve Detaylar

Panmarket Açık Pazar, 17–18 Mayıs tarihlerinde 11:00 – 18:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Şehirde doğallığın izini süren herkes, bu etkinlikte sağlıklı yaşamın ve gerçek gıdanın ne anlama geldiğini yeniden keşfedecek.