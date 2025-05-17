"Meşeden Neşeye" Chalet Garden’da: Müzik ve Hikayelerin Büyülü Geccesi

Swissôtel The Bosphorus’un Chalet Garden’ı, 23 Mayıs’ta benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor: “Meşeden Neşeye – 1 Hikaye 1 Şarkı”. Şehrin kalbinde ama doğanın içinde geçen bu özel akşamda, Derya Beşerler ve Birol Namoğlu, izleyicilerini müziğin ve hikayelerin derinliklerine sürüklüyor.

Derya Beşerler’den Anılar, Birol Namoğlu’ndan Melodiler

Etkinlik, nostaljiyi ve duyguyu aynı potada eritiyor. Derya Beşerler, geçmişten bugüne uzanan şarkıların ardındaki hikayeleri anlatıyor. Türk Sanat Müziği’nin zarif tınılarından başlayarak, günümüz hit parçalarına kadar uzanan anlatımlarıyla izleyicilere farklı dönemlerin ruhunu yansıtıyor. Ardından sahneye çıkan Birol Namoğlu, bu hikâyeleri canlı müzik ile taçlandırıyor. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle geceye damga vuruyor.

Yeşillikler İçinde Keyifli Bir Sofra

Geccenin lezzet boyutu da oldukça iddialı. Etkinlik biletine dahil olan set menü, “family style” sunumla masalara geliyor. Üstelik 3 Meşe Efe Rakı Sarı Zeybek eşliğinde… İki kişilik masalarda 35 cl, dört kişilik masalarda ise 70 cl’lik rakı ikramı bulunuyor. Rakı dışında ağır alkol servisi yapılmıyor.

Oturma düzeni paylaşımlı olacak şekilde planlandı. Bu da gecceye sıcak ve samimi bir atmosfer katıyor. Sabit masa düzeni yerine, müziğin ve sohbetin bir araya geldiği özgür bir alan sizi bekliyor.

Program Akışıyla Planlı Keyif

20:00 – Kapı Açılışı

20:30 – Akşam Yemeği

21:15 – 23:30 – Canlı Performans: Derya Beşerler & Birol Namoğlu

Eğer doğayla iç içe, anlam dolu bir müzik geccesi arıyorsanız, Chalet Garden’daki bu deneyim kaçmaz. Hikayeler, şarkılar ve yeşilin huzuru bir arada sizi bekliyor.