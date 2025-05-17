Et Tutkunlarına Müjde: Grill Prime Ataşehir’in Yeni Tatları Büyülüyor!

Lezzetin en iddialı adreslerinden biri olan Grill Prime, Ataşehir Palladium Tower şubesinde Geccemekan ekibi olarak keyif ve lezzet dolu bir deneyim yaşadık. Şık atmosferi, özel kesim etleri ve etkileyici servis anlayışıyla adından sıkça söz ettiren mekan, bu kez de menüsüne eklenen yeni tatlarla dikkat çekti. Et severlerin tutkuyla bağlandığı bu özel durakta, deneyimlenen lezzetler kadar mekanın ruhu da bir o kadar etkileyiciydi.

Ataşehir’de Etin Sanata Dönüştüğü Yer

Grill Prime, et tutkusunu en rafine haliyle sunan bir marka. Hem kasap hem de restoran konseptini aynı çatı altında buluşturan bu özel yer, her detayı özenle düşünülmüş bir deneyim vadediyor. Ataşehir’in işlek ve prestijli noktalarından Palladium Tower içerisinde yer alan şubesi ise, şehrin ortasında gizlenmiş bir gastronomi cenneti gibi.

Modern dekorasyonu, ferah oturma alanları ve özenli servis anlayışıyla hem iş yemekleri hem de özel kutlamalar için ideal bir ambiyans sunuyor. Özellikle et sever misafirlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan bir kalite standardına sahip.

Yeni Başlangıçlar, Yepyeni Lezzetler

Geccemekan ekibi olarak tadım turumuza, menüye yeni eklenen başlangıçlarla başladık. İlk olarak masaya gelen Mantar Dolması, alışıldık bir lezzetin gurme yorumu gibiydi. İçinde yer alan füme et, ıspanak ve parmesan peyniri, dolmayı hem aromatik hem de doyurucu bir hale getirmişti. Ardından gelen Dana Carpaccio, yalnızca lezzetiyle değil, şık sunumuyla da fark yarattı. Tabağa ilk bakışta bir sanat eserini andıran bu başlangıç, ilk lokmada damakta kalıcı bir tat bırakıyor.

Taze, Hafif ve Şık: Kuşkonmaz Salatası

Salata menüsüne yeni eklenen Kuşkonmaz Salatası, hem hafif yemek tercihlerine sahip olanlar hem de etin yanına dengeli bir eşlikçi arayanlar için harika bir seçenek.

Tazecik malzemelerle hazırlanan bu salata, özellikle yaz ayları için ferah bir tercih olabilir.

Makarnada İtalyan Dokunuşu: Fettuccine Ragu

Makarnadan vazgeçemeyenler için menüdeki sürprizlerden biri de Fettuccine Ragu.

Bol etli ragu sosuyla harmanlanan fettuccine, hem doyurucu hem de dengeli bir lezzet sunuyor. Kıvamı, aroması ve porsiyonuyla kesinlikle denenmesi gerekenler listesinde yerini alıyor.

Lezzetin Doruk Noktası: Pepper Steak Soslu Dana Bonfile

Günün yıldızlarından biri ise hiç şüphesiz Pepper Steak Soslu Dana Bonfile oldu.

Özenle seçilmiş bonfile dilimleri, ustalıkla pişirilmiş ve özel hazırlanmış pepper sosuyla buluşturulmuş. Dışarıdan hafif çıtır, içi yumuşacık ve sulu kalan bu özel et; yalnızca damakta değil, hafızalarda da iz bırakacak kadar başarılıydı. Yanında gelen cheddarlı akordiyon patates ise lezzet dengesini kusursuz şekilde tamamladı. Bu eşlikçi, Grill Prime mutfağının ikonik yan lezzetlerinden biri olmaya aday.

Etin Kalbi: Grill Prime Kasap Deneyimi

Grill Prime yalnızca sofrada değil, evde de aynı kaliteyi sunmayı başarıyor. Mekanda beğendiğiniz etleri, özel kasap reyonundan satın alarak evinizde de hazırlayabiliyorsunuz. Üstelik özenle dinlendirilmiş, özel soslarla marine edilmiş etler, evdeki yemeklerinize de profesyonel bir dokunuş katmanızı sağlıyor. Evde şef olmak isteyenler için mükemmel bir alternatif!

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İki Lokasyon, Tek Kalite

Grill Prime’ın yalnızca Ataşehir’de değil, Vadistanbul AVM’deki şubesi de aynı kaliteyi ve deneyimi sunuyor. Her iki lokasyon da hem ulaşımı kolay hem de şehir hayatının ritmine uygun şekilde konumlandırılmış.

Grill Prime – Palladium Tower

Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2/3, Ataşehir

0216 504 07 20

Grill Prime – Vadistanbul AVM

Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109/G Kat: Zemin D:18-22, Sarıyer

0212 803 74 22

Grill Prime Sadece Bir Restoran Değil, Bir Deneyim

Geccemekan ekibi olarak geçirdiğimiz bu özel ziyarette bir kez daha anladık ki Grill Prime yalnızca yemek yenilen bir yer değil, bir lezzet yolculuğu. Menüye eklenen yeni tatlar, klasik Grill Prime çizgisinden ödün vermeden damaklarda yepyeni bir hikâye yazıyor. Gerek servis kalitesi, gerek şık atmosferi, gerekse özenle hazırlanan menüsüyle bu mekân, et severlerin gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Eğer siz de damağınızı şımartmak, kaliteli bir akşam yemeğiyle kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız, Grill Prime’ın yolunu mutlaka tutun. Her lokmada etin hakkını veren, her sunumda şıklığı ön planda tutan bu mekan, beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.