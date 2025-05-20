Banu Kavak ve DJ Cüneyt Kurt ile Sunset Happy Hour Coşkusu

Hafta ortasını sıradanlıktan çıkaran, Boğaz manzarasına karşı eğlenceli bir mola sunan Sunset Happy Hour serisi, her Çarşamba akşamı olduğu gibi 21 Mayıs’ta da müzik ve lezzetle buluşuyor. İstanbul’un simge restoranlarından Sunset, bu özel etkinliğiyle şehre dinamizm katmaya devam ediyor.

Saatler 19.00’u gösterdiğinde sahnede Banu Kavak olacak. Kendine has tarzıyla dinleyenleri mest eden sanatçı, Boğaz'ın büyüleyici manzarasında duygulara dokunan şarkılarıyla geceye zarafet katacak. Ardından saat 21.30’da DJ Cüneyt Kurt sahneye çıkarak enerjiyi zirveye taşıyacak. Onun eşsiz seçkisiyle dans pistine dönüşen Sunset’te gece, ritmi hiç düşmeyen bir atmosfere evrilecek.

Sirena Yachts Sponsorluğunda Lezzete %30 İndirim

Müziğin yanı sıra lezzet tutkunları için de cazip fırsatlar var. Saat 18.00 ile 21.00 arasında Sirena Yachts sponsorluğunda, menüdeki tüm içkiler ve enfes sushiler için geçerli %30 indirim sunuluyor. İstanbul’un gastronomi sahnesinde fark yaratan Sunset, bu özel saatlerde hem damaklara hem de ruhlara hitap ediyor.

Bir yanda boğazın serin esintisi, diğer yanda kaliteli müzik ve tatlar… Hafta içini kutlamanın en iyi yolu Sunset Happy Hour’da gizli.

Yerini Ayırt, Bu Çarşamba Geccesini Kaçırma

Gecenin ritmini kaçırmamak için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Yerler hızla doluyor, çünkü bu gecce bir başka!

Rezervasyon: 0212 287 03 57