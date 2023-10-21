Sintesi'de ritimlere kendinizi bırakın: Jazz Nights

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Açıldığı günden beri, misafirlerinin damaklarına imzasını atarak adından söz ettirmeyi başaran Sintesi; şimdi de harika müzik deneyimleri ile kulakların pasını siliyor. Her Çarşamba 20:00 itibariyle gastronomi müzikle kucaklaşıyor ve Sintesi Jazz Night unutulmaz anlar yaşatıyor!

25 Ekim Çarşamba, ritimleri ve yorumlarıyla büyüleyen Seher & Anna, Sintesi sahnesinde olacak!

Yaratıcı sentez ile harmanlanan Sintesi lezzetleri

Sintesi, Yaratıcı sentez ile mutfağın binbir esansının bir araya getirilmesi ile farklı parçalarının birleşmesinin toplamından doğan ve çok daha fazlası olan bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’nin en başarılı şeflerinden Ersin Avşar’ın imzasını taşıyan menüsü ile mevsimsel tatları modern dokunuşlarla misafirleriyle buluşturuyor. Adeta evlerimizin rahat, pratik ve geleneklerine bağlı olarak sunduğu doku Sintesi’de sofralara geliyor...