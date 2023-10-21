Ekim'de bu haftasonu güzel havanın tadını kaçırmadan İstanbul'a yakın yerlere kısa kaçamaklar yapmaya ne dersiniz?

Dünyanın ve şehrin stresinden uzak, huzur dolu bir hafta sonu geçirebileceğiniz destinasyonları sizin için GecceGusto Travellers ekibi keşfetti!

Polonezköy





Polonezköy, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı hem tarihi ile hem de şehrin içinde sizi şehirden uzak hissettirecek doğasıyla ilgi çekici bir köy. İster ev kiralayıp isterseniz doğayla bütünleşebileceğiniz otelleri tercih edip mükemmel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Gezinize ilk olarak Polonezköy Kültür Evi‘nden başlayıp köyün adını aldığı Polonya’nın kültürünü de yakından inceleyebilir, Kültür Evi’nin önündeki alanda sergilenen ağaç heykelleri de görebilirsiniz.



Gün ortası yorulduğunuzda piknik yapabileceğiniz alanlar da mevcut. 1914 yılında tekrar yapılan Meryem Ana Kilisesi’nin 1. Dünya Savaşı sırasında Türk Ordusu’nun karargahı olarak kullandığı bilinmekte ve oraya bir göz atın ve foto çekin deriz!

Ayrıca Polonezköy’ün girişinde görebileceğiniz kilise zaman zaman müzik dinletilerine ve festivallere de ev sahipliği yapıyor belki şanslı gününüzde olursunuz ve dinletiye tanıklık edersiniz.



Not: Polonezköy'e günü birlik gidiyorsanız canınız ve gözünüz hangi güzel mekanı keşfediyorsa orda mola verin deriz! Eğer konaklamalı kalmak istiyorsanız önceden rezervasyon yapmanızı öneririz!

Şile



Doğası ve temiz havası ve ormanlarıyla bilinen Şile, İstanbul’a sadece 45 dakika uzaklıkta. Kafanıza estiği an gidebileceğiniz Şile’de bir çok otel ve pansiyon da bulunuyor. Şileye gittiğinizde Şile Saklı Göl, Hanımsuyu Çeşmesi, Sarıkavak Kalesi , Ulupelit Köyü, Aşıklar Yolu, 11 Göller Vadisi, Kavala Parkı, Göksü ve Yeşilçay Nehirleri, Hacıllı Köyü ,Ulupelit Köyü , Kavala Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz.



Not: Konaklamalı gidecekseniz mutlaka rezervasyon yapmalısınız!



Günü birlik gideceklere Tarihi Şile Evleri'ni görmelerini öneririz Şile'nin Akçakese Köyü'nde bulunan tarihi ahşap Şile Evleri 19. yüzyıla ait kalıntılar barındırmaktadır. Hala doğasını koruyan tarihi Şile evleri fotoğraf çekinmek için de oldukça güzel bir yerdir!;)

Ağva

İstanbul’un Şile ilçesinin bir kasabası olan Ağva; Yeşilçay ve Göksu derelerinin arasında yer alan ve hafta sonu kaçamağı denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri., Şile'ye bağlı bir semt olan Ağva, İstanbul ve civarında yaşayanları şanslı hissettirecek türden, huzurun had safhada olduğu bir lokasyon.

Hazır sonbahar tatlı tatlı esintileriyle kendini hissettirmeye başlamışken birkaç günlüğüne Ağva'ya kaçamak yapmaya bu aralar hepimizin ihtiyacı var. İstanbul’un farklı yerlerinden Kuzey Marmara Otoyolu ’nu takip ederek aracınızla maksimum iki saatte ulaşabileceğiniz Ağva’da bir çok otel ve pansiyon bulunuyor, yapabileceğiniz aktiviteler de saymakla bitmiyor. Ağva gittiğinizde Göksu Nehri, Yeşilçay Deresi, Gelin Kayası, Ağva Feneri, Kilimli Koyu, Hacıllı Köyü,Saklıgöl gezmenizi öneririz!





Not: Konaklamalı gitmek isterseniz mutlaka önceden otel rezervasyonu yapmanızı öneririz!

Sapanca

Mis gibi havası, tepeleri ve gölü ile İstanbulluların favori kaçamak noktalarından biri olan Sapanca’da, şehrin stresinden uzak huzur dolu bir hafta sonu sizi bekliyor! Özellikle Sapanca Gölü ve çevresi bisiklet, koşu ve yürüyüş için farklı yollara bölünmüş. Bu şekilde istediğiniz her saatte yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayıp spor yapabilir, sandal kiralayıp gölde keyifli bir gezintiye çıkabilirsiniz. 1864 yılında bölgeye gelen Çerkezlerin kurduğu ilk yerleşim alanı Kırkpınar’da şelale ve derelerle beraber muhteşem bir doğayla karşılaşacaksınız. Ekim ayı tamda bu güzellikleri yaşayacağınız sonbaharın en güzel renklerini size sunacak doğanın ve güzel havanın tadını kaçırmayın deriz!



Not: Günü birlik gidecekseniz dilediğiniz yerde yemek için mola verebilirsiniz! Çok güzel kendin pişir kendin ye mekanları yer almakta.



Eğer konaklama ve Sapanca’da damaklarda iz bırakacak bir lezzet deneyimi yaşamak isterseniz de şef Doğan Anapa’nın restoranı ve oteli Anapa için de mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız.

Mekanın özellikleri

Göl manzarası ve yemyeşil, büyük ağaçlarla çevrili bahçesi.

Yerel ve mevsimsel bir yaklaşımın hakim olduğu menüsü.

Odun fırını kahvaltısı.

Bolu–Abant

İstanbul’un kaosundan yorulup arabaya binip maksimum üç saatlik bir yol kat ederek Abant’ta huzurlu bir hafta sonu geçirebilirsiniz. İster kiraladığınız evde veya otelde şömine başında manzaraya karşı keyif yapın, isterseniz bir Spa otelinde bedeninizi ve ruhunuzu arındırın ister Abant’ı keşfetmeye gelmiş olun, ama her şekilde de Abant’a minimum iki gün ayırın deriz.



Bu arada ister günlük ister yatılı Abant gittiğinizde Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir göl olan Abant Tabiat Parkı’nı ziyaret edin deriz! Üstelik Abant Tabiat Parkı'nda yapılacak bir çok aktivite de bulunuyor.



Not: Bolu- Abant'a günü birlik gidecekler içinde bir çok seçenek var mesela Yedigöller Milli Parkı, Seben Kaya Evleri, Örmeci Yaylası, Sinekli Yaylası ile Abant Doğal Yaşam Müzesi günlük tur yapacaksanız rotanıza ekleyebileceğiniz noktalardan. konaklamalı gideceksiniz mutlaka önceden rezervasyon yapmalısınız!



İğneada

Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Trakya Bölgesi'nin Karadeniz sahilinde bulunmaktadır! Suların ormanlara yerleşmesiyle oluşan longozlardan dünyada sadece dört farklı yerde bulunuyor ve bunlardan bir tanesi de Kırklareli’ndeki İğneada’da. İstanbul’a üç saat mesafede yer alan İğneada, longoz ormanlarıyla ve bu alanlara kurulmuş doğayla bütün konaklama imkanlarıyla tanınıyor. Sakin ve yeşillikler içerisinde, tertemiz bir havada güne başlamak için en ideal yerlerden biri olan İğneada adeta gizli kalmış bir cennet gibi. İğneadaya gittiğinizde görmeniz gereken yerler arasında İğneada Feneri, SisliobaKalesi, Demirköy Dökümhanesi, Beğendik Köyü,Limanköy, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Mert Gölü, Pedina Gölü ,Bulanık Dere Longozu, Hamam Gölü, Saka Gölü Langozu, Dupnisa Mağarası'dır!



Not: İğneada - İstanbul arası yaklaşık 4 saat olduğu için günü birlik gezi sizleri yorabilir bu yüzden gitmeden kendinize otel veya pansiyon kiralamanızı öneririz. Bu arada çok güzel olan Longosphere İğneada Glamping öneririz!

Tekirdağ





Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle Marmara Bölgesi’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Tekirdağ’a aracınızla iki saat içinde ulaşmanız mümkün. Tekirdağ günübirlik tur yapabileceğiniz en güzel rotadır! Her mevsimde açık olan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne mutlaka uğramalısınız. Müzede Tekirdağ ve çevresinde bulunan, çok uzun yıllar öncesinden günümüze kadar gelen bütün eserleri inceleyip, çok şey öğrenebilirsiniz. “Vatan Şairi” olarak andığımız ülkemizin en önemli yazar ve şairlerinden Namık Kemal’in bir dönem yaşadığı ve sonradan müzeye dönüştürülen evini de ziyaret ederek tarihte yolculuk yapabilirsiniz. Bunlar dışında şarap tadımı yapabilir, Tekirdağ’da bulunan bağ evlerine ziyarette bulunabilirsiniz ve tabi ki meşhur Tekirdağ köftesi yemeden İstanbul'a dönmezsiniz!



Not: Tekirdağ gittiğinizde mutlaka Rakoczi Müzesi'ni , Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Perinthos Antik Kenti görmenizi öneririz.

Eskişehir



Eskişehir, turistik ve tarihi açıdan ülkemizin en popüler şehirlerinden biri. Burada tarihe ve kültüre dair zengin bilgiler elde edebilme şansınız oldukça fazladır! İstanbul’a trenle üç saat mesafede olan Eskişehir hafta sonu konaklamalı rota olarak en ideal yerlerden biri. İçerisinden Porsuk Çayı geçmesinin avantajıyla da şehirde gezmek çok keyifli. Her mevsim için güzel bir şehirden kaçış noktası olan Eskişehir’de tadılmaya değer restoranlar ve görülmeye değer yerler var. Özellikle Eylül- Ekim ve Kasım ayları Eskişehir konaklama konusunda da en heyecanlandıran haftasonu kaçamak şehirlerinden biri!



Not: Eskişehir'de mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Odunpazarı Modern Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Şelale Park, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eti Arkeoloji Müzesi, Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi'dir.

İstanbul günü birlik sonbahar havası ve lezzeti yakalayacağınız 1 saatlik uzaklıkta olan yerler: Anadolu Kavağı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Kilyos, Riva, Karaburun, Silivri, Maşukiye...

Yukarıda yazdığımız yerlerin her birinin kendilerine özgü lezzet durakları var!

Dilerseniz binin arabaya seçin rotanızı ve gönlünüz gözünüz nereyi hangi mekanı beğeniyorsa oraya girin ve kendinizi ödüllendirip bir lezzet şöleni yaşayın! ;)

GecceGusto ailesi olarak sizlere mutlu hafta sonları dileriz...