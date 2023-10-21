Ekim'de bu haftasonu güzel havanın tadını kaçırmadan İzmir'e yakın yerlere kısa kaçamaklar yapalım mı? 

Sadece iki gün deyip geçmeyin! İki gün bile olsa şehirden uzak, sevdiklerinizle beraber veya yalnız kalıp doğayla bütünleşmek istemez misiniz? Bunun için fazla uzaklaşmanıza gerek kalmadan, yaşadığınız şehir İzmir'e yakın en güzel hafta sonu kaçamak yerlerini sizler için aşağıda bir araya getirdik!

Bu arada İzmir'in köylerini çok azımız biliyoruz. Ege köyleri olarak da bilinen bu sevimli köyleri keşfetmek ister misiniz?



İzmir’de gezilecek yerler denince hepimizin aklına gelen bir yer mutlaka var. Bunlar Efes, Çeşme, Alaçatı gibi son yıllarda çok popüler olan ve birbirinden güzel destinasyonlar.

İzmir'in çok daha ayrı ve bambaşka güzellikte yerleri olduğunu da paylaşmak isteriz. Rengarenk İzmir köyleri, festivalleri ve önemli günleriyle meşhur yerleri, görünce aşık olacağınız evleri ve daha birçok özellikleriyle İzmir'de mutlaka görmeniz gereken köyleri yazdık.

Şirince Köyü, Selçuk





Maya takvimine göre 2012’de kopacak kıyametten iddiasının ardından dünyada zarar görmeyecek iki köyden biri olarak da adı tüm dünyada duyulan Şirince tüm samimiyeti, güzelliği ve huzurlu hissettiren sokaklarıyla mutlaka görülmesi gereken yer ve köylerden biri ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün ‘Best Tourism Villages 2023‘ (En İyi Turizm Ödülleri) ödüllerinde birinciliği alan Şirince’nin bu sayede yeni unvanlarından biri de ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ dür!

Şirince'ye İzmirde'den 30 dakikada günü birlikte gidebilirsiniz Şirince günübirlik gittiğinizde Şirince'nin meydanından başlayarak, bu dağ köyünün tüm sokaklarını görmenizi tavsiye ederiz. Bazı sokaklarda yokuştan inerken başınızı kaldırdığınızda harika manzara karşısında etkileneceksiniz. Yürüyüşünüz sonrası kendinizi en son Hodri Meydan Tepesi’nde bulacaksınız ve buradan Şirince’ye uzaktan bakmak size çok daha büyük keyif verecektir! Şirince de sıra sıra dizilmiş yerli şarap üreticileri küçük küçük kafe ve restoranları göreceksiniz gözünüzün ve ruhunuzun istediği yere oturup yerli üretim meyveli bir şarap ve yanında lezzetli atıştırmalıklarla Ekim aynın bu şirin köyde çıkarın deriz.;)



Not: Konaklama isterseniz mutlaka önceden otel ve pansiyonlara rezervasyon yapmanızı öneririz çünkü her zaman dolu oluyorlar! Bu arada 2 gecce yeter 3. Gecce sıkar. ;)

Selçuk





Tarih ve kültür denince İzmir’de akla gelen ilk rotalardan biri kuşkusuz ki Efes. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti UNESCO tarafından koruması altındaki bulunuyor. Helenistik, Roma, Anadolu beylikleri ve Osmanlı dönemlerini içeren bir tarih yolculuğuyla Efes; tümüyle mermerden yapılmış ilk kent olarak önem taşıyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Roma dönemi eseri Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı ve 24 bin kişilik dev tiyatro Efes’teki görülmesi gereken en önemli yerler arasında.



Not: Burayı ziyaret ettikten sonra Hristiyanlar için hac kabul edilen Meryem Ana Kilisesi’ni de listenize mutlaka ekleyin. Meryem Ana ziyareti sonrası Söke'de mutlaka Çöp Şiş yemeyi ihmal etmeyin :)



Birgi Köyü, Ödemiş



İzmir gezi rotalarının vazgeçilmez yerlerinden olan Birgi Köyü büyülü atmosferiyle ziyaretçilerini hemen kendisine çekmeyi başarıyor. Köy içerisinde yüzlerce yıllık ağaçlar, ahşap konaklar muhteşem bir uyum içerisinde duruyor. Bir dönem başkentlik yapmış bu güzel köy zamanında kültürün, ilmin ve sanatın merkezlerinden biriymiş.



Not: Birgi Köyü'ne yolunuz düşerse tarihi konakları ve Ulu Cami’yi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.



Özbek Köyü, Urla





Özbekistan göçmenleri tarafından kurulmuş olmasından ötürü Özbek Köyü adını alan bu köy, sahili ve sıra sıra dizilmiş taş evleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Sevimli bir balıkçı kasabası olan köyde yerli halk geçimini büyük ölçüde balıkçılıktan sağlıyor. Hal böyle olunca da Ege köyleri listesinde olan bu köyde yenebilecek lezzetlerin başında da balık geliyor.



Not; Özbek köyü meydanındaki Özbek Keşkek Evi'nde lütfen keşke mutlaka yemelisiniz ayrıca Köyde balık yiyebileceğiniz birçok nokta da bulabilirsiniz fakat bizim tavsiyemiz Akın’ın Yeri olacak. 50 senelik bu mekânda deniz mahsullerinin en lezzetlilerini burada yiyebilirsiniz!



Bademler Köyü, Urla





Susuz Yaz filminin burada çekilmesinden sonra ünlenen Bademler Köyü’nün kendine ait bir tiyatrosu bulunuyor.

İzmir köyleri arasında farklı bir konumda olan bu yerde her sene Dünya Tiyatrolar Günü’nde köylüler tarafından oynanan oyunlar sahneleniyor. Bunun yanı sıra köyde bir de Çocuk Oyuncakları Müzesi bulunuyor.

Barbaros Köyü, Urla





Barbaros Köyü Urla’ya bağlı şirin bir Türkmen köyü. Denize uzak olmasından dolayı pek adı sanı bilinmese de birçok özelliğiyle klasik köy tanımından oldukça uzak. Her sene köyde düzenlenen Oyuk Korkuluk Festivali oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Yaz aylarında düzenlenen festival toplam 3 gün sürüyor.

Urla İskelesi





Urla İskelesi, antik Klazomenai Kenti'nin olduğu noktada yer almaktadır ve ilçenin merkezi olarak kabul edilir. Ege Denizi ve İzmir Körfezi'nin muhteşem manzaralarını sunan bu yer, tatlı rüzgarları, taptaze deniz ürünleriyle ünlü restoranları ve manzaralı kahvaltı mekanlarıyla dikkat çeker. Ayrıca, Pazar günleri kurulan pazarda taptaze Ege otları, meyve ve sebzeleri, doğal ve organik ürünleri bulabilirsiniz. Urla İskele Pazarı'nda pembe domatesleri ve tam şimdi zamanı olan ot çeşitlerinden mutlaka almalısınız!



Not: Urla İskele'de mutlaka sıra sıra dizilmiş balıkçılar arasındaki Yengeç Restoran'da balığınızı yemenizi öneririz!

Sığacık, Seferihisar





Türkiye’nin ilk sakin şehri Sığacık; bağlı olduğu Seferihisar’a 5, İzmir’e 50 km uzaklıkta. İzmir’deki favori rotalarımızdan biri olan Sığacık, hem günübirlik hem de konaklamalı gezilebilecek bir sahil kasabası. Sakin doğası, bembeyaz sokakları, lezzetli Ege yemekleri ve üretici pazarı ile keyifli bir haftasonu geçirmek isteyenler listelerine eklesin.



Not: Sığacık’ın Pazar günleri kurulan üretici pazarı beraberinde koca bir kalabalığı kasabaya taşıyor olsa da Sığacıklı teyzelerin ellerinden çıkan baklava, börek ve sarmaları ayak üstü tatmak kadar lezzetlisi de yok şimdi bu arada Kasabada ruhunuza iyi gelecek çok sayıda kafe ve restoran da var;

Alaçatı, Çeşme





Urla, Karaburun ve Ege Denizi’nin çevrelediği yarımadamız Alaçatı; son yılların en popüler tatil rotalarından biri. Alaçatı, nostaljik taş evleri, konsept mekanları ve çok çeşitli otel seçenekleri ile Türkiye’nin her köşesinden tatilcileri ağırlayan kasabanın bizce en güzel zamanı Nisan, Mayıs başı ve Eylül sonu Ekim, Kasım ve Aralık'tır! Sezonda pahalı bir tatil rotası olduğu için hesaplarınızı önceden yapıp gitmenizde fayda var.

Not: Dikkatli gezip orta meydandaki ve Hacımemiş'teki mekanlara oturmazsanız Alaçatı’da aşırıya kaçmayacak keyifli bir günü birlik tatil yapabilirsiniz. Üst meydanda bütçe dostu pideciler ve kumrucular da sizi memnun edecektir emin olun.;)

Eski Foça





Antik Çağ’da İyonya’ya bağlı ilçelerden biri olan Foça; İzmir’in en popüler yazlık bölgelerinden biri. Özellikle Karşıyaka tarafında yaşayan İzmirlilerin yaz aylarında sıklıkla gittiği, çoğunun da yazlıklarının bulunduğu Foça, beyaz yakalılar ve salaşlığı sevenler için en iyi destinasyonlardan! Eylül- Ekim ve Kasım ayları ise inanılmaz güzel oluyor, nostaljik sakin Eski Foça sokakları ve keyifli mekanları ile dinlenmelik ya da günlük hafta sonu rotası arayanlar için birebir ve ideal bir yer.



Not: Foça’nın en sevdiğimiz özelliği ise, fazlasıyla bütçe dostu olması. İster balıkçısı ister kafesi her yer bütçe dostu;)

Ayvalık





İzmirlilerin hafta sonu için kaçış noktalarından biri olan Ayvalık, İzmir’e yakın gezilecek yerler listesinde olmayı kesinlikle hak ediyor. Zira Ayvalık, hem doğası hem de turistik varlıkları sebebiyle yaz tatili sonrası Sonbahar'da günübirlik geziler ve hafta sonu kaçamakları için ideal bir yer oluyor. Ayvalık günü birlik gittiğinizde mutlaka ziyaret edin dediğimiz yerler arasında Ayazma Kilisesi, Ortunç Koyu, Badavut Sahili, Taksiyarhis Kilisesi, Şeytan Sofrası, Ayvalık Çarşısı, Cunda, Cennet Tepesi, Küçükköy, Saatli Camii , Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı ve Rahmi Koç Müzesi!



Not: Ayvalık içinde özellikle Ayvalık Sokaklarını ve Macaron Sokağını gezmesiniz ve antikacılar çarşısını gezmelisiniz.



Cunda Adası





Tarihi zenginliği ve doğal güzelliği sebebiyle 1976’da doğal ve tarihi sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Cunda Adası’na gitmek için neden aramak anlamsız olacaktır. Zira Cunda, cazip bir turizm merkezi olarak, hem kültürel bir gezi için hem de deniz, kum ve güneş eşliğinde bir yaz tatili için oldukça ideal! Mübadele öncesinde, Rum-Ortodoks cemaatinden kalma manastır ve kilise gibi bir dizi tarihi yapıya ev sahipliği yapan Cunda Adası’nın en güzel zamanları (özellikle doğa yürüyüşü yapacaklar için) Mayıs, Eylül ve Ekim- Kasım aylarıdır!



Cunda Adası'nda görmeniz gereken yerler: Tarihi Yel Değirmenleri, Taş Kahve, Anelemmatik Güneş Saati, Cunda Tarihi Pazar, Bilart Sanatevi, Aşıklar Tepesi.



Not: Muhteşem deniz yemeklerini ve leziz Girit mutfağını deneyimlemeden Cunda’dan ayrılmak elbette olmaz ve sizlere bu saydığımız en leziz Girit mezelerini ve balığını yiyebileceğiniz tek adres önerebiliriz @baynihat