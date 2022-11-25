Rustyfork ile Amerikan Rüyası...

İçeri girer girmez Rustik bir mimari göze çarpıyor. Dekorasyonda yoğunlukla ahşap, taş, tuğla gibi detaylar kullanılmış. Ortama dinamizm ve güçlü bir hava katan metal dokunuşlar, kafes detayları, aydınlatmalar, dolaplar gibi materyaller de kendini gösteriyor.





Mekana özel çizimlerse sanatçı Birim Erol tarafından tasarlanmış.

İki katlı mekanın üst bölümünde özel günler için ayrı bir bölüm, arka bölümünde ise büyük bir bahçe bulunuyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında bol yeşillikli açık alanlarıyla çok keyifli oluyor.

Servis, dekor, müzik, lezzetler ve sunumları açısından da çok başarılı bir mekan. Tam bir American diner kıvamında. Kendine özgü bir ruhu ve karakteri var.

Amerikan mutfağının çarpıcı tatlarını özgün yorumlarla sunan Rustyfork’un menüsünde, her damak tadına uygun, başlangıçlar, salatalar, eşlikçiler, soslar ve dipler, ana yemekler, tatlılar ile oldukça zengin alternatifler yer alıyor.

Menüdeki tüm ürünlerin eşlikçi sosları acayip lezzetli ve tümüyle kendilerine ait. Salatalardaki soslar da öyle. Kendine has özel lezzetler sunuyorlar.



