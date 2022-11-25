Akra'da yeni yıl zamanı!

Urban Social konsepti kapsamında; dokunuş, lezzet, koku, wellbeing ve ses gibi misafirleri doğrudan etkileyen ve hafızalarında yer eden başlıkları ele alan ve bu başlıkları titizlikle detaylandıran Akra Hotels; yeni yılı benzersiz bir kutlama şölenine çeviriyor.

Yeni Yıla Akra’da Merhaba Deyin

Her sene; eski yılı geride bırakmak, yeni bir yılı umut ve neşeyle karşılamak adına Akra Hotels tarafından geleneksel hale gelen Yılbaşı Galası bu sene de dolu dolu geçecek programıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yılbaşı Galası; Akra Hotels şeflerinin enfes menüleri ve yılbaşı kokteyli ile tatlanırken, ‘’Gizem Okudan Jazz Quartet’’ de kulaklarınızın pasını silmek için sahnedeki yerini alacak.

Geccenin ilerleyen saatlerinde sahne alacak ‘’Emir Ersoy ve Orkestrası’’ ise gecceyi müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ederken, olmazsa olmaz yılbaşı özel çekilişi ile de birbirinden güzel hediyeler gecce sonunda şanslı talihlileriyle buluşacak.

Çocuklu aileleri de unutmayan Akra Hotels, minik misafirlerine özel Mini Club etkinlikleri ve gala programıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Biletix üzerinden de bilet satışının gerçekleştirileceği, hayalini kurduğunuz yılbaşı akşamını yaşayacağınız Yılbaşı Galası ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz; akrahotels.com internet sitesini ziyaret edebilir, yilbasi@akrahotels.com mail adresine mail atabilir ya da +90 242 310 99 99 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Christmas Market ile Yeni Yılın Büyülü Dünyasına Dahil Olum

Kendine has tarzı ve ruhu ile Başka Ol, bu sefer Christmas Market ile yeni yılın büyülü dünyasına Antalyalılar'ı davet ediyor.

Başka Ol; 1-31 Aralık tarihleri arasında, rengarenk ve ışıl ışıl bir ortamın baş kahramanı olarak kendine hayran bırakırken, lezzetli ikramlarıyla yine damaklara hitap edecek.

Yeni yıl temalı çeşitli dekoratif hediyelik eşyalardan, yeni yıl temalı lezzetli yiyecek ve içeceklerin servis edileceği Başka Ol’da hem sevdiklerinizle keyifli vakit geçirecek hem de sevdiklerinize alacağınız hediyeler ile onların yüzündeki mutluluğa şahit olacaksınız.