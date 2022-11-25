Mahalle Kasabınız Grıll Prıme Bir Tık ile Kapınızda!

Tam istediğiniz gibi hazırlanmış, yumuşacık, taptaze ve damağınıza layık et çeşitleriyle Grill Prime Kasap’ı ziyaret edebilirsiniz. Sizin için ustaca kesilmiş, dinlendirilmiş ya da leziz baharatlarla marine edilmiş taptaze etlerimizle evde kendinize bir ziyafet çekebilirsiniz. Grill Prime ile et tutkunuzu lezzetin doruklarında yaşamaya hemen başlayın.





Grill Prime Kasap, aradığınız “iyi ve taze et” lezzetini sofralarınıza getiriyor.

Kasap Sipariş Hattı

0 212 803 74 57 (Vadistanbul AVM)

0 216 504 01 14 (Palladium Tower)



