Yunan ve Ege esintileri Nadide Meyhane'de!

Kocaman ve yeşillikler içinde gizli bir cennet köşesi! Dingin bir köşe mi arıyorsunuz? Şöyle kadehlerin tokuşturulduğu, Yunan müzikleriyle eğlencenin tadına varacağınız bir köşe...



Öğle saatlerinde salatadan makarnaya, tavuk yemeklerinden tatlıya geniş bir yemek menüsü sunan restoran; akşamları ve hafta sonları ise çeşitli fiks menü seçenekleri ile meyhane olarak hizmet veriyor.



Ege ve Akdeniz yöresi şef reçeteleri için önemli katkı sağlıyor.



Mezeler ve ara sıcaklar konusunda başarıyla bahsedilen mekanın en çok tercih edilen 3 lezzeti ise; Ege karması, Peynir Saganaki, Gemici Kavurma!







Peynir Saganaki özel olarak Çanakkale'den tedarik edilen keçi peyniri ile yapılan bir meze türü. Edirne'nin nefis tereyağı ve baharatlarla hazırlanıyor.





Ana yemeklerde hem balık hem et çeşitleri var.