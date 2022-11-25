Hafta Sonu Gideceğiniz En İyi 10 Mekan

Sunset Grıll&Bar

İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine hakim Ulus Parkı’nda konumlanan Sunset Grill&Bar etkinliklerini @sunsetgrillbarafter Instagram hesabından takip edebilirsiniz, Gün batımından sonra Dj etkinlikleri ve sofistike havasıyla sizleri bekliyor.







Günay Restaurant

Gazino kültürünün son mirasçısı, İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant, ağırladığı dünyaca ünlü yerli ve yabancı starlar ile, en iyilerin sahnesi olmaya devam ediyor…





Sortie

Sortie, Boğaz hattındaki muhteşem konumu ile İstanbul’daki en büyük klüp olma özelliğini taşımaktadır. Denizin kenarında, benzersiz bir manzaraya ve etkileyici bir atmosfere sahip klüp 1000 kişilik kapasiteye sahiptir.





29

Restoran ve club olarak hizmet veren 29, ferah oturma alanları ve terası ile yemek keyfini ikiye katlarken, club tarafında kaliteli müzikleri ile eğlenceyi geç saatlere kadar devam ettiriyor.





Vandal

Galataport’un en iddialı konumunda yer alan ve konuklarına her katında farklı konseptler sunan Vandal, teras katında büyüleyici Boğaz manzarası ve benzersiz bir ambiyans eşliğinde Vandal Signature olarak hizmet veriyor.





Alta Nişantaşı

Hafta içi keyifli bir akşam üstü barı atmosferi sunarken, haftasonları ise yemek sonrası hızlanan müzikleri ile gece kulübü öncesi ara mekan şekline bürünüyor. Oldukça keyifli bir yer muhakkak kaydedin burayı. Ama şunu belirtmekte de fayda var özellikle hafta sonları rezervasyon yaptırırsanız iyi olur.





Nadide Meyhane

Burası hem mavi beyaz ağırlıklı ortamıyla hem de fonda çalan Yunan ve Nostalji Türk müzikleri ile Yunan ve Ege kültürünü aratmayan Nadide bir meyhane gerçekten de...





Lımoncello

Eğlenceli kulüp ortamı, şık ve renkli dekorasyonu, canlı müzik akşamları, DJ performansları ve bahçesiyle parti havasını sonuna kadar soluyacağınız; özel kokteylleri ve içecekleriyle de damağınızı ferahlatan Limoncello; hayatı güzel yaşamak isteyenlerin karşısında!



