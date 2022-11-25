Vıctoria'dan Organik Lezzetler Sizlerle...

Hatay Antakya'nın en önemli lezzeti 'Kırma Yeşil Zeytin'dir. Kahvaltı, salata, çörek, kavurma... Bir çok yerde kullanabileceğiniz kırma zeytinin gerçeğini üretmek, cinsini tam bulabilmek ve tatlandırmak maharet ister. Victoria; katkı maddesi olmadan, koruyucu olmadan, %100 doğal hazırlanan zeytini sofralarımıza taşımak için çok özenli davranıyor. Çünkü Victoria için zeytin demek uzun ömürlü sağlık demek..

Vıctoria Yeşil Zeytin Hasadı Aşamaları

Zeytinler dalından taptaze toplanır.

Elde taş tokmaklar ile kırılır.

Yalnızca su ve kaya tuzu olan kavanozlarla saklanır.





Vıctoria'nın en çok tercih edilen ve geçen yıl satış rekoru kırılan ürünü 'Soğuk Sıkım Zeytinyağı'! Zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler soğuk sıkım yapılarak sizlere ulaşır. Asit oranı düşük olduğu için sağlıkla tüketebileceğiniz zeytinyağı filtre edilmeden hazırlanır ve rengine, kıvamına, tadına hayran kalacağınız kalitededir.





''Kuruluk'' sezonu geldiğinde Vıctoria kadınları tarafından sevgiyle temizlenen, kurutulan ve en hijyen şekilde paketlenen ürünlerde sizlerle buluşuyor.





El yapımı 'Domates Salçası', taze toplanan incirlerle hazırlanan 'İncir Reçeli', kış aylarına özel 'Tarhana', katkısız 'Pekmez Çeşitleri', vitamin deposu 'Erişte', taze ve tereyağlı 'Kömbe', bir çok çeşidinin yapıldığı 'Baharatlar', 'Nar Ekşisi'...





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