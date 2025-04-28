ROKA Bodrum 21 Mayıs'ta Açılıyor: Yazın En Özel Lezzet Noktası

Yaz sezonunun en heyecan verici haberlerinden biri geldi: ROKA Bodrum, 21 Mayıs itibarıyla resmi olarak açılıyor! Ege Denizi'nin büyüleyici manzarasına karşı konumlanan ROKA, doğayla iç içe özel bir gastronomi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bu benzersiz deneyim, Mandarin Oriental Bodrum içinde yer alan iki farklı alanda misafirlerini ağırlayacak.

ROKA Restaurant: Robatayaki Sanatıyla Akşam Yemeği

ROKA Restaurant, Japon mutfağının geleneksel Robatayaki tekniğini modern bir dokunuşla sunuyor. Açık hava robata ızgarasında hazırlanan lezzetler, restoranın tam kalbinde pişirilerek akşam yemeklerine unutulmaz bir atmosfer katıyor.

Sadece akşam yemeği servisi sunan bu özel bölüm, misafirlerine samimi ve etkileyici bir deneyim vadediyor.

ROKA by the Beach: Deniz Kıyısında Keyifli Öğle Yemekleri

Daha rahat bir deneyim arayanlar için ROKA by the Beach, mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Gündüz saatlerinde lounge alanında öğle yemeği keyfi yapabilir ya da şezlongunuza uzanıp Ege güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.

Doğanın içinde, huzur dolu bir atmosferde geçen bu anlar, yaz tatilinin unutulmaz karelerini oluşturacak.

Şimdi Rezervasyonlar Başladı!

ROKA Bodrum, yaz sezonunun en gözde duraklarından biri olmaya aday. Şimdiden rezervasyonlar alınmaya başladı. Eğer bu nefes kesen deneyimi kaçırmak istemiyorsanız, ROKA Bodrum'u mutlaka yaz planlarınıza eklemelisiniz!