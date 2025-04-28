  • 28 NİSAN Pazartesi 20:30
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Sunset’te Bahara Enerjik Başlangıç: Happy Hour ve Müzik Şöleni

Sunset, 30 Nisan'da Sirena Yachts Happy Hour ile %30 indirim ve Memo Garan & Emre Garan performansıyla baharı müzik ve lezzetle karşılıyor!

Sunset’te Bahara Enerjik Başlangıç: Happy Hour ve Müzik Şöleni
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 28-04-2025 12:22

Sunset bu baharı muhteşem bir etkinlikle karşılıyor! 30 Nisan Çarşamba akşamı düzenlenecek etkinlikte, Sirena Yachts Happy Hour serisinin ilk buluşması gerçekleştirilecek. Saat 18.00-21.00 arasında, tüm içkilerde ve müdavimi olduğunuz sushilerde Sirena Yachts sponsorluğunda %30 indirim sizleri bekliyor.

Happy Hour ile Başlayan Lezzet Şöleni

Geccenin ilk bölümünde, Sunset'in eşsiz lezzetleri ve seçkin içecekleri, avantajlı fiyatlarla sunulacak. Özellikle sushi tutkunları, bu özel indirimi kaçırmamak için rezervasyonlarını şimdiden yapıyor. Sirena Yachts’ın katkılarıyla gerçekleşen bu keyifli saatler, bahara unutulmaz bir başlangıç vadediyor.

Father & Son Geccesi: Memo Garan ve Emre Garan ile Müzik Ziyafeti

Saat 21.00 sonrası sahne, efsanevi DJ Memo Garan ve oğlu Emre Garan’a emanet. Father & Son Night konseptiyle gerçekleşecek bu özel performans, geccenin enerjisini zirveye taşıyacak. Müzikseverler için hazırlanan setlist ile Sunset'te unutulmaz anlar yaşanacak.

Özel Hostlar: Baba-Kız İş Birliği

Bu anlamlı gecceyi sektörün başarılı ismi Barış Tansever, kızı Maya ile birlikte host edeceğini de duyurdu. Father & Daughter temalı ev sahipliği, gecceye sıcak ve samimi bir hava katacak. Bu büyülü atmosferde yerinizi almak için şimdiden rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Rez: 0212 287 03 57

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