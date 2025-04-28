Bitkisel Protein Tüketimi Ömrü Uzatıyor: Bilim Dünyasından Önemli Bulgular

Bitkisel protein tüketimi sadece sağlıklı bir yaşam değil, aynı zamanda daha uzun bir ömür vadediyor. University of Sydney tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu beslenme tercihi ile yaşam süresi arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koyuyor.

60 Yıllık Verilerle Çarpıcı Bir Gerçek Ortaya Çıktı

Charles Perkins Center'dan araştırmacılar, 1961 ile 2018 yılları arasında 101 ülkeye ait gıda ve demografik verileri inceledi. Ülkelerin ürettiği gıda miktarı, vatandaşların erişebildiği kalori, protein ve yağ oranları gibi detaylar dikkate alındı. Bölgesel çeşitliliğe özen gösterilen araştırmada, hem yüksek hayvansal protein tüketen ülkeler (örneğin ABD ve Avustralya) hem de bitkisel protein ağırlıklı beslenen bölgeler (örneğin Pakistan ve Endonezya) analiz edildi.

Araştırmacılar, verileri değerlendirirken ülke nüfusunu ve ekonomik koşulları da hesaba kattı. Sonuçlar dikkat çekiciydi: Bitkisel protein tüketiminin daha fazla olduğu ülkelerde yaşam beklentisi, hayvansal protein ağırlıklı beslenen ülkelere kıyasla belirgin şekilde daha yüksekti. Özellikle Hindistan gibi ülkeler, uzun yaşam ortalamalarıyla öne çıktı.

Çocuklar İçin Hayvansal Protein, Yetişkinler İçin Bitkisel Protein

Araştırmanın ilk yazarı Caitlin Andrews, küçük çocuklar için hayvansal protein tüketiminin bebek ölüm oranlarını düşürdüğünü, ancak yetişkinler için bitkisel protein kaynaklarının yaşam süresini artırdığını belirtti. Bu veri, yaşa göre doğru protein kaynağını seçmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitkisel Beslenmenin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Daha önce yapılan birçok araştırma da, ceviz, tofu ve baklagiller gibi bitkisel protein kaynaklarının kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azalttığını ortaya koymuştu. Yunanistan’ın İkaria Adası ve ABD'deki Loma Linda gibi, bitkisel beslenme kültürünün yaygın olduğu bölgelerde insanların ortalama yaşam süresinin yüksek olması bu bulguları destekliyor.

Küçük Değişimlerle Büyük Farklar Yaratmak Mümkün

Hayvansal protein tüketimini tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Örneğin, tereyağı yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağlar kullanmak bile yaşam süresine olumlu katkı sağlıyor. Harvard T.H. Chan School of Public Health ve Broad Institute tarafından yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, en çok tereyağı tüketen bireyler, en az tüketenlere göre %15 daha yüksek ölüm riski taşıyor.

Gelecek İçin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Tercihler

Charles Perkins Center araştırmasında görev alan Dr. Alistair Senior, bu sonuçların sadece bireysel sağlık açısından değil, küresel karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli olduğunu vurguladı. Bitkisel protein tercihi, hem kendi sağlığımızı hem de dünyanın geleceğini korumak adına güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.