Anılarınızı Bavulunuza Alın: 90’lar Partisi Chalet Garden’da Başlıyor

Swissotel The Bosphorus'un yemyeşil gizli bahçesi Chalet Garden, bu baharda unutulmaz anılara ev sahipliği yapıyor. 90'lar Partisi, müzik ve dans tutkunlarını özlenen yılların enerjisiyle yeniden bir araya getiriyor. Sevdiklerinizle birlikte, hafızalarda yer eden şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenmek için Chalet Garden'da buluşma zamanı!

Her Çarşamba 90'lar Coşkusu

7 Mayıs, 14 Mayıs, 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde, DJ Ollie ve perküsyon ustası Serhat Gönüllü sahnede olacak. Her hafta Çarşamba günü, ritmi yüksek ve nostalji dolu gecceler sizleri bekliyor.

Bu özel geccelere, Swissotel The Bosphorus'un müzik direktörlüğünü üstlenen Vox Creative Agency de imzasını atıyor. Etkinliğin müzik kalitesi ve sahnedeki sanatçılar, Vox’un profesyonel dokunuşlarıyla şekilleniyor.

Bavulunuzdaki Anılarla Gelin!

Chalet Garden, geçmişin en güzel anılarını yeniden canlandırmak için sizi çağırıyor. Bavulunuzda biriktirdiğiniz tüm anılar, 90'ların unutulmaz ritimleriyle birleşiyor. Samimi atmosfer, yeşil doğa ve büyüleyici müzik, her anı özel kılacak.

Şimdiden takviminizi işaretleyin ve 90'ların büyüsüne kapılmaya hazır olun!

Rezervasyon için 0542 326 82 83 - BİLETLER