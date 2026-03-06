Ramazan Sofralarında Değişmeyen Klasik: Beyti

İstanbul’un gastronomi tarihinde özel bir yere sahip olan Beyti, yıllardır değişmeyen kalitesiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 1945’ten bu yana Florya’da hizmet veren bu köklü restoran, Türk mutfağının güçlü geleneğini modern zamanlara taşıyan nadir adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Ramazan ayında kurulan sofralar, Beyti’nin yıllara dayanan mutfak kültürünü daha da görünür hale getiriyor.

Deneyimli mutfak ekibi, her detayı titizlikle planlıyor. Böylece misafirler yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda güçlü bir iftar deneyimi yaşıyor. Mekanın sıcak atmosferi ve düzenli servisi ise Ramazan akşamlarına huzurlu bir tempo katıyor.

Beyti’de Ramazan Sofrası Gelenekle Başlıyor

Ramazan menüsü, klasik iftar ritüelini takip eden güçlü bir başlangıçla açılıyor. Öncelikle özenle hazırlanan iftar tabağı sofraya geliyor. Ardından sıcak çorba servis ediliyor. Bu başlangıçlar hem iştah açıyor hem de sofranın geleneksel ruhunu güçlendiriyor.

Menü, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan su böreği ve aromatik sucuk ile zenginleşiyor. Böylece iftarın ilk bölümü dengeli ve doyurucu bir akışla ilerliyor. Beyti’nin yıllardır koruduğu mutfak disiplini, her tabakta kendini net şekilde gösteriyor.

Karışık Izgara Lezzetleri Sofranın Merkezinde

İftar menüsünün ana bölümünde ise karışık ızgara çeşitleri sahneye çıkıyor. Ustalıkla hazırlanan etler, dengeli pişirme teknikleri sayesinde güçlü aromalarını koruyor. Şefler, her porsiyonda kalite standardını sabit tutuyor.

Etlerin yanında sunulan garnitürler ve tamamlayıcı lezzetler ise tabağı daha da zengin hale getiriyor. Bu noktada Beyti’nin yıllardır değişmeyen ustalığı hemen hissediliyor. Dolayısıyla iftar menüsü yalnızca doyurucu değil, aynı zamanda karakterli bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Tatlı ve Geleneksel İkramlarla Zengin Final

Beyti, Ramazan sofralarını tatlı bir finalle tamamlıyor. Restoran menüsünde 15 farklı tatlı seçeneği bulunuyor. Bu geniş seçki, her damak zevkine hitap eden alternatifler sunuyor.

Ayrıca sofraya limitsiz ayran, ardından Türk kahvesi ve sürekli çay servisi eşlik ediyor. Böylece iftar deneyimi yalnızca yemekle sınırlı kalmıyor. Misafirler uzun ve keyifli bir Ramazan akşamının tadını çıkarıyor.

Yıllardır aynı çizgiyi koruyan Beyti Florya, geleneksel hizmet anlayışıyla Ramazan sofralarına güven veren bir adres olmaya devam ediyor. Köklü mutfağı, oturmuş servis disiplini ve klasik lezzetleri sayesinde İstanbul’un en güçlü iftar duraklarından biri olarak öne çıkıyor.