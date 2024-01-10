Prens Harry'nin Yayınlanmasından 1 Yıl Sonra Yedeklenen Kitabından En Büyük Açıklamalar

Bir yıl önce 10 Ocak 2023'te yayımlanan eşi benzeri görülmemiş kitap, kraliyetin mercek altındaki Sussex Dükü'nün hayatına samimi bir bakış sunuyor.

Annesi Prenses Diana'nın ölümünü ve bunun onun büyümesini nasıl etkilediğini anlatmanın yanı sıra , kardeşi Prens William da dahil olmak üzere kraliyet ailesinin çeşitli üyeleriyle olan gergin ilişkisini de ayrıntılarıyla anlatıyor .

Penguin Random House tarafından yayınlanan anı kitabı ilk olarak Temmuz 2021'de duyuruldu. Ekim 2022'de Penguin Random House, kitabın başlığının "Varis ve Yedek" özdeyişine bir gönderme olarak Yedek olacağını açıkladı ve Harry'yi ayıran farklı kaderlere işaret etti.

Ailesinin anılarından çıkaracağı sonucun ne olmasını umduğuna gelince , şunları söyledi: "Kimseye bunun hakkında ne düşüneceğini söylemek istemiyorum ve buna ailem de dahil. Bu kitap ve içindeki gerçekler, birçok açıdan benim kitabımın devamı. zihinsel sağlık yolculuğu. Bu hayatımın ham bir anlatımı iyi, kötü ve aradaki her şey."