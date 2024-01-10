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Yapay zekaya göre popüler Avrupa ülkeleri

Yapay zeka insanların seyahat tercihlerini belirlemek için 380 milyondan fazla turizm konulu sohbeti analiz etti.

Yapay zekaya göre popüler Avrupa ülkeleri
STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 10-01-2024 20:39

HANGİ AVRUPA ÜLKESİ İLGİ ODAĞI OLACAK?

İtalya, dört potansiyel popüler ziyaret durağı ile zirvede.

Alba'daki yıllık beyaz trüf mantarı fuarından Via Lattea'nın tozlu yamaçlarına ve Langhe'nin üzüm bağlarından Maggiore Gölü'nün parıldayan sularına kadar İtalya'nın kuzeybatı bölgesi deneyimsel gezginler için aktivitelerle dolu.

Yapay zekaya göre 2024 yılında en popüler olacak Avrupa ülkesi - 2

Şarap, yemek ve doğa faktörleri Fransa'daki Nouvelle-Aquitaine'i ikinci sıraya taşıdı.

İstiridyeleri ve Bordeaux üzüm bağlarıyla ünlü güneybatı bölgesi aynı zamanda Pireneler'de yürüyüş ve kayak yapmaya da açılan bir kapı.

Yapay zekaya göre 2024 yılında en popüler olacak Avrupa ülkesi - 3

Doğu İngiltere, kültür ve doğa dengesi açısından üçüncü sırada yerini aldı.

Cambridge'in prestijli müzelerinden Norfolk Broads'un durgun nehirlerine kadar bölgenin ilgi çekici turizm noktalarına başkent Londra'dan uluslararası havaalanları aracılığıyla kolayca ulaşılabilir.

Yapay zekaya göre 2024 yılında en popüler olacak Avrupa ülkesi - 4

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