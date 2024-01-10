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Moda dünyasını kasıp kavuran gizli zenginlik trendi: Sessiz lüks

Lüks aslında ne anlama geliyor? Bu, modern toplumda iyice aşırı kullanılan, spor arabalardan tatillere, şiltelerden makyaja kadar her şeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir; her yerde bulunması, ifade etmesi gereken ayrıcalıkla çelişmektedir.

Moda dünyasını kasıp kavuran gizli zenginlik trendi: Sessiz lüks
STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 10-01-2024 17:42

Kafası karışmış? Bunun tespit edilmesi kolay bir estetik olmadığını ve her şeyden çok bir ruh hali olduğunu kabul ediyoruz, ancak bildiğimiz bir şey varsa o da "sessiz lüks"ün zamana meydan okuyan bir görünüm olduğudur, çünkü aslında bir yükseltilmiş temellerle eşanlamlıdır .

Dar Bel Blazer

Victoria Beckham SS23
Blazer, klasik erkek giyiminden ilham alması ve dolaplarda kalıcı bir çekiciliğe sahip olmasıyla bilinen, zamansız bir terzilik parçasıdır.

Temiz Astarlı Etek

Peter Do SS23
Yaylı bir kapsül gardırobun yapımı, yere kadar uzanan uzun bir etekle başlar

Jean

Altuzarra SS23
Denimin podyumlara çıkışını görmek her zaman ferahlatıcıdır  

Ödüllü Katmanlama Parçası

Miu Miu SS23
Havalı ve imrenilen bir görünüm yaratmak için tek bir hafif örgü yerine birden fazla katman üst üste yerleştirildi.

Lüks Mokasen

Görüntünün olası içeriği Takım Elbise Kaban Giyim Palto Giyim Smokin Ayakkabı Ayakkabı İnsan Kişi ve Elbise

Güçlü Dış Giyim

Chlo FW23
Üzerine eskimiş bir beyaz tişört veya bol bir kot pantolon giyin ve her zaman zahmetsizce zarif bir görünüm elde edin.

Çanta

Satır SS23
Sade, sessiz zarafet çanta oyununun adıdır
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