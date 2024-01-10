Moda dünyasını kasıp kavuran gizli zenginlik trendi: Sessiz lüks

Kafası karışmış? Bunun tespit edilmesi kolay bir estetik olmadığını ve her şeyden çok bir ruh hali olduğunu kabul ediyoruz, ancak bildiğimiz bir şey varsa o da "sessiz lüks"ün zamana meydan okuyan bir görünüm olduğudur, çünkü aslında bir yükseltilmiş temellerle eşanlamlıdır .

Dar Bel Blazer

Blazer, klasik erkek giyiminden ilham alması ve dolaplarda kalıcı bir çekiciliğe sahip olmasıyla bilinen, zamansız bir terzilik parçasıdır.

Temiz Astarlı Etek Yaylı bir kapsül gardırobun yapımı, yere kadar uzanan uzun bir etekle başlar Jean Denimin podyumlara çıkışını görmek her zaman ferahlatıcıdır Ödüllü Katmanlama Parçası Havalı ve imrenilen bir görünüm yaratmak için tek bir hafif örgü yerine birden fazla katman üst üste yerleştirildi. Lüks Mokasen Güçlü Dış Giyim Üzerine eskimiş bir beyaz tişört veya bol bir kot pantolon giyin ve her zaman zahmetsizce zarif bir görünüm elde edin.

Çanta

Sade, sessiz zarafet çanta oyununun adıdır