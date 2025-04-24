Müzik, Ritim ve Lezzet The 251’de Bir Araya Geliyor

Antalya gecce hayatına yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan The 251 Social Club, 27 Nisan Pazar günü kapılarını açıyor. Açılış partisi, müzik tutkunlarını ve gastronomi meraklılarını aynı çatı altında buluşturacak.

Açılışta Lezzet ve Müzik Buluşuyor

Yeni sezonun başlangıcını kutlayacağımız bu özel geccede, kulüp atmosferine yakışır bir program hazırlandı. Sushi bar deneyimi, açılışa lezzetli bir dokunuş katarken, geccenin ritmini elektronik müzik belirleyecek.

Etkinlikte Yagi ve Emir Kaynak DJ setleriyle sahne alacak. Ayrıca Ekinox ve Cenk Şahinalp iş birliğiyle gerçekleştirilecek performans, müzikseverlere yüksek enerjili bir deneyim sunacak. Dans etmek, sosyalleşmek ve kaliteli müziğin tadını çıkarmak isteyenler için bu gecce kaçırılmamalı.

Yalnızca Bir Açılış Değil, Yine Yeniden Bir Buluşma Noktası

The 251 Social Club, yalnızca bir gece kulübü olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. Bu açılış partisi, şehrin dinamik sosyal hayatına katılmak isteyenler için yeni bir buluşma noktası sunacak. Gastronomi ve müziği aynı potada birleştiren bu konsept, özellikle nitelikli eğlence arayan kitlenin ilgisini çekmeye aday.