Kumiko’da Sakura Esintisi: Japon Kültürü İstanbul’da

Kumiko Sushi and More, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Sakura Festivali ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Üç gün boyunca Japon kültürünün farklı yönlerini bir araya getiren festival, İstanbul'da Japonya esintileri estirecek.

Lezzet, Kültür ve Müzik Bir Arada

Festivalin ilk günü, Şef Sinan Damgacıoğlu Japon mutfağının rafine detaylarını aktaracağı özel bir sunumla başlayacak. Ertesi gün, gastronomi yazarı ve şarap uzmanı Levon Bağış eşliğinde düzenlenecek tadım gecesinde, Japon mutfağı ile şarap ve sake uyumuna dair derinlemesine bir anlatım yer alacak. Katılımcılar, bu eşleşmelerin kültürel altyapısını da deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Tadım etkinliği sırasında Suetomi Koto Society tarafından sahnelenecek geleneksel Japon Koto müziği performansı ise gecenin atmosferini zenginleştirecek. Bu özel akşamda, yalnızca damak tadı değil, ruhsal bir yolculuk da katılımcıları bekliyor.

Atölyelerle Kültürel Derinlik

Etkinliğe erken gelen konuklar, festival alanında açılacak atölyelerde Japon kültürünü yakından tanıyabilecek. Origami ve kumiko sanatı atölyeleriyle el becerilerini geliştirme şansı sunulurken, kimono deneyim alanı geleneksel Japon kıyafetlerini birebir deneyimleme imkânı sağlayacak. Ayrıca, Maki Shibuya tarafından gerçekleştirilecek çay seremonisi ile Japon estetiği ve zarafeti hissedilecek.

Kumiko’nun düzenlediği Sakura Festivali, Japonya’yı İstanbul’a taşırken, ziyaretçilere hem lezzetli hem de kültürel açıdan doyurucu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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