Manavgat’ta Girit Rüzgarı: Kültür ve Lezzet Aynı Sofrada

Antalya’nın gözde turizm ilçesi Manavgat, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Girit mutfağıyla harmanlanan kültürel mirası sayesinde gastronomi turizminde uluslararası vitrine çıkıyor. Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24-26 Nisan tarihleri arasında Side Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek.

Ünlü Şefler, Girit Mutfağına Sanatsal Dokunuş Katacak

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, 25 Nisan günü saat 15.00’te Side Antik Limanı’nda gerçekleştirilecek tadım etkinliği olacak. Aralarında Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Apostolos Altanis ve Pasquale Lembo gibi şeflerin yer aldığı ekip, Girit mutfağının sağlıklı ve rafine tatlarını modern yorumlarla yeniden sunacak. Zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve yabani otlarla hazırlanan mezeler, Akdeniz’in ruhunu taşıyan özgün tabaklara dönüşecek.

Apollon Tapınağı’nda Lezzetin Köklerine Yolculuk

Aynı gün saat 17.00’de Side Apollon Tapınağı'nda gerçekleşecek "Girit'ten Side'ye Lezzet Yolculuğu" söyleşisinde, şef Dilek Yetkiner, şef-yazar Maria Ekmekçioğlu ve Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, Girit ve Ege mutfağının kökenlerini, tarım kültürüyle olan ilişkilerini ve yemeklerin kültürel taşıyıcılığını ele alacak.

Sideli Kadınlarla Tariflerin Peşinde

Festivalin son gününde, saat 15.00’te yapılacak “Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu” etkinliğinde ünlü şefler, yerel kadınlarla birlikte yüzyıllık tarifleri gün yüzüne çıkaracak. Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya, bu etkinlikte Girit mutfağının gizemli sırlarını yerel dokunuşlarla buluşturacak.

Belediye Başkanı Kara: "Manavgat, Lezzetin Yıldızı Olacak"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, festivalin sadece bir gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda kültür ve sürdürülebilir turizmin buluşma noktası olduğunu vurguladı. Başkan Kara, “Manavgat artık sadece yazlık bir tatil yeri değil; yılın her döneminde keşfedilecek zenginlikleriyle yaşayan bir şehir olacak,” diyerek herkesi bu lezzet ve kültür şölenine davet etti.

Konserler, Filmler ve Kültürel Etkinliklerle Renkli Festival

Festival, 24 Nisan saat 16.00’da başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Üç gün boyunca Apollon Tapınağı sahnesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. Sofia Vossou, Chrysoula Stefanaki ve Necati ve Saykolar, festivalin müzik tarafına enerjik bir dokunuş katacak. Kültürel etkinlikler kapsamında, Yunan yazar Nikos Kazantzakis’in “Zorba” romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü film, özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Yerel Ürünlerle Kurulan Festival Çarşısı Ziyaretçileri Bekliyor

Side Antik Limanı’nda kurulan festival çarşısında, Manavgat’a özgü yöresel ürünler ve el yapımı lezzetler sergilenecek. Sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun olarak planlanan bu alan, ziyaretçilere yerel kültürü birebir deneyimleme fırsatı sunacak.